SV Sonsbeck: Pleite beim Absteiger, Probespieler fallen durch

Die Klassenerhaltsfeier beim SV Sonsbeck lag erst wenige Tage zurück, als die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing am Mittwochabend zum vorgezogenen letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein beim seit Wochen abgestiegenen Tabellenletzten SV Biemenhorst antreten musste. Sportlich ging es für beide Teams im Saisonfinale um nichts mehr – dennoch setzte es für den SVS eine 2:4 (0:4)-Niederlage. Die Gäste wachten zu spät auf.
Trainer Losing nutzte die Partie erwartungsgemäß für einige personelle Veränderungen und baute seine Startelf im Vergleich zum 4:2-Heimsieg gegen St. Tönis vom Sonntag auf fünf Positionen um. Unter anderem erhielten Doppeltorschütze Klaus Keisers und Stammkeeper Kenan Mehmedovic zunächst eine Pause. Dafür standen Jan Fauseweh und Daniel Gorden Raul von Beginn an auf dem Platz. Zudem durfte Ersatztorhüter Jannik Hinsenkamp nach der Pause seine ersten 45 Pflichtspielminuten der laufenden Saison absolvieren.
Keisers‘ Einsatz auf der Bank währte allerdings nur kurz. Weil Niklas Binn nach einem Zusammenprall mit Biemenhorst-Keeper Rijad Bytyqi erst behandelt werden musste und aufgrund eines Pferdekusses nicht weiterspielen konnte, wurde der Angreifer bereits nach knapp einer halben Stunde eingewechselt. „Da ging nichts mehr“, erklärte Losing die Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf seinen angeschlagenen Stürmer.
Zu diesem Zeitpunkt lagen die Rot-Weißen bereits mit 0:2 zurück. Zwei Unstimmigkeiten in der Defensive hatten die Gastgeber früh in Führung gebracht. In einer aus Sonsbecker Sicht gebrauchten ersten Halbzeit stellten Jannis Schmitz (14.), Dardan Pepa (18./37.) und Darnell Weidemann (41.) sogar auf 4:0.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der SVS jedoch ein anderes Gesicht. Luca Janßen schien mit seinen ersten beiden Saisontreffern (54./58.) die Aufholjagd einzuleiten. Sonsbeck drängte in der Schlussphase auf den Anschluss, Joker Marco de Stefano hatte das 3:4 noch auf dem Fuß. Weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr.
„Der Druck ist letzte Woche abgefallen. Die erste Halbzeit war nicht gut, wir haben zu viele Fehler gemacht und waren nicht in den Zweikämpfen. Man hat gemerkt, dass Biemenhorst diese Phase schon länger hat. Sie hatten Bock. Für uns war es wichtig, dass wir uns nicht haben abschlachten lassen und gehen nach der besseren zweiten Halbzeit mit einem guten Gefühl in den Sommer“, bilanzierte Losing.
Der Tabellenzehnte verabschiedet sich damit in die Sommerpause und könnte am letzten Spieltag im schlechtesten Fall theoretisch noch bis auf Rang 13 abrutschen. Es wäre die schlechteste Platzierung seit dem Wiederaufstieg 2022. In den kommenden Wochen steht für Mannschaft und Trainerteam vor allem Regeneration nach einer turbulenten Saison im Fokus. Der Start in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/27 ist für den 5. oder 6. Juli geplant.
Unterdessen gibt es auch Neuigkeiten bei der Kaderplanung. Die fünf Probespieler, die sich unter der Woche im Training am Willy-Lemkens-Sportpark vorgestellt hatten, werden allesamt nicht verpflichtet. Die Suche nach weiteren Verstärkungen läuft weiter auf Hochtouren. Gleichzeitig steht ein weiterer Abgang fest: Mit Torhüter Fauseweh, der eigentlich im Januar zugesagt hatte, verlässt ein elfter Spieler den Verein. „Er wird weiter Oberliga spielen, aber in der Nähe von Essen, wo er herkommt“, erklärte Losing. Berufliche Gründe seien ausschlaggebend für den Abschied aus Sonsbeck.
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