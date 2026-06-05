SV Sonsbeck: Pleite beim Absteiger, Probespieler fallen durch

„Der Druck ist letzte Woche abgefallen. Die erste Halbzeit war nicht gut, wir haben zu viele Fehler gemacht und waren nicht in den Zweikämpfen. Man hat gemerkt, dass Biemenhorst diese Phase schon länger hat. Sie hatten Bock. Für uns war es wichtig, dass wir uns nicht haben abschlachten lassen und gehen nach der besseren zweiten Halbzeit mit einem guten Gefühl in den Sommer“, bilanzierte Losing.

Der Tabellenzehnte verabschiedet sich damit in die Sommerpause und könnte am letzten Spieltag im schlechtesten Fall theoretisch noch bis auf Rang 13 abrutschen. Es wäre die schlechteste Platzierung seit dem Wiederaufstieg 2022. In den kommenden Wochen steht für Mannschaft und Trainerteam vor allem Regeneration nach einer turbulenten Saison im Fokus. Der Start in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/27 ist für den 5. oder 6. Juli geplant.

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