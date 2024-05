SV Sonsbeck muss Konzentration hochhalten

Den Oberliga-Fußballern des SV Sonsbeck war die Frustration anzusehen, als sie am Sonntagabend die Anlage vom SC St. Tönis verließen. Die Mannschaft hatte es verpasst, entscheidend für den Klassenerhalt zu punkten. Zudem hinterfragten sie ihren Leistungseinbruch in der zweiten Hälfte.

„Die Gegner, die noch jeden Punkt im Abstiegskampf benötigen, investieren mehr. Bei uns fehlte der letzte Druck, weil wir unser Ziel fast erreicht haben“, sagte Trainer Heinrich Losing vor der drittletzten Saisonpartie an diesem Mittwoch, 15 Uhr, im heimischen Sportpark gegen TVD Velbert – einer Mannschaft, die nach fünf sieglosen Partien in Folge ebenfalls noch um den Klassenverbleib spielt. „Mit 38 Punkten müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir‘s nicht schaffen sollten“, meinte Losing weiter.

Reaktion gefordert

Dass Jonas Holzum in St. Tönis nach dem Seitenwechsel zwei Strafstöße hielt, ging wegen der Niederlage etwas unter. Der Torwart bewahrte den SVS vor einer höheren Niederlage, da er weitere Großchancen der Hausherren entschärfte. Losing: „Ich erwarte, dass meine Mannschaft gegen Velbert eine Reaktion zeigt. Wir müssen eben in dieser Liga bis zum Schlusspfiff 100 Prozent abrufen, um erfolgreich zu sein.“ Christoph Elspaß ist beruflich verhindert, Alexander Maas angeschlagen und steht nicht im Kader. Losing möchte derweil bis Mitte dieser Woche von den Spielern, die sich bislang noch nicht entschieden haben, ob sie auch in der nächsten Saison für den SV Sonsbeck auflaufen, wissen, ob er weiter mit ihnen planen kann.