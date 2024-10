Auch im vorigen Jahr standen sich Sonsbeck und Homberg im Oktober gegenüber. – Foto: Arno Wirths

SV Sonsbeck lechzt nach einem Derby-Sieg Oberliga: Am Mittwochabend stehen sich der SVS und VfB Homberg gegenüber. Die Rot-Weißen warten seit dem Wiederaufstieg auf einen Erfolg gegen die Elf von Trainer Stefan Janßen. Warum Innenverteidiger Philipp Elspaß ein Derby-Fachmann ist. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfB Homberg SV Sonsbeck

Es ist knapp sieben Monate her, als sich der SV Sonsbeck und VfB Homberg zuletzt in der Oberliga gegenüberstanden. Die Flutlicht-Partie im Willy-Lemkens-Sportpark endete 1:1. Es war das vierte Duell zwischen den beiden Teams seit dem Wiederaufstieg des SVS. Ein Sieg gegen den VfB ist dem Team von Heinrich Losing bislang nicht gelungen.

Mi., 23.10.2024, 19:30 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck VfB Homberg VfB Homberg 2 0 Homberg gewann beide Partien im PCC-Stadion (4:0, 2:1), in Sonsbeck gab’s zwei Remis. „Es sind immer heiße Duelle gegen den VfB. Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass die Homberger die Tabellenspitze übernehmen“, sagt Innenverteidiger Philipp Elspaß vor dem ersten Aufeinandertreffen der Konkurrenten in dieser Saison. Die auf Mittwoch verlegte Begegnung in Sonsbeck wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Ob auf Kunstrasen oder Naturrasen (Nebenplatz) gespielt wird, entscheidet sich erst kurzfristig und hängt vom Wetter ab.

In den vorigen vier Derbys in der Startelf Philipp Elspaß weiß, wovon er spricht. Der 28-Jährige stand in den letzten vier Derby-Spielen jeweils in der Startelf. Beim 2:2 im Februar 2023 erzielte er das 1:0 mit einem verwandelten Elfmeter. Ein Strafstoßtor gelang ihm auch am vergangenen Sonntag beim 2:0-Erfolg über den TVD Velbert. Es war sein erster Saisontreffer. Auch in dieser Spielzeit sind Elspaß und Jannis Pütz die ersten Elfmeter-Schützen beim SVS. „Ich habe mich in Velbert besser gefühlt als Jannis und mir den Ball geschnappt.“ TVD-Torwart Robin Offhaus war chancenlos.