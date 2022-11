SV Sonsbeck: Auf Neuzugang Johnny Lu ist Verlass Oberliga Niederrhein: Gegen den FSV Duisburg will der SV Sonsbeck zurück in die Erfolgsspur finden.

Der 20-jährige Johnny Lu hat in den vergangenen drei Spielen des SV Sonsbeck seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Am Sonntag beim Tabellenletzten FSV Duisburg will der Aufsteiger derweil in die Erfolgsspur zurückkehren.

Nach zwei Niederlagen in Folge möchte der Oberligist SV Sonsbeck mit einem Sieg beim FSV Duisburg zurück in die Erfolgsspur. Die Rot-Weißen spielen am Sonntag um 15.30 Uhr an der Warbruckstraße gegen eine Mannschaft, die ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft. Chong Johnny Lu durfte sich in den vergangenen Wochen als Gewinner fühlen. In den jüngsten drei Pflichtspielen zeigte der Neuzugang, wie wichtig er für die Sonsbecker Mannschaft ist.

Trainer Heinrich Losing machte vor der Partie beim Schlusslicht nochmals deutlich, dass er sich zwar über die 0:2-Heimniederlage gegen die Spielvereinigung Schonnebeck geärgert, an der Leistung seiner Mannschaft aber nicht viel auszusetzen gehabt hatte. Die Auswechslung von Mittelfeldstratege Jannis Pütz habe keine Leistungsgründe gehabt, sondern sei verletzungsbedingt erfolgt. Pütz war umgeknickt und klagte über Fußschmerzen. Höchstwahrscheinlich wird er beim FSV nicht auflaufen können. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben es gegen Schonnebeck gut gemacht, wir waren die ganze Zeit im Spiel. Wenn wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen verwerten, kann das Spiel auch anders laufen. Die Essener sind aber auch nicht unser Maßstab“, sagt Losing, der in Duisburg wieder die Grundtugenden seiner Mannschaft sehen möchte.

„Ich kann über unseren Gegner nicht viel sagen. Die Duisburger haben vor Kurzem den Trainer gewechselt. Aber das ist eigentlich auch egal. Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und unser Ding durchziehen“, so Losing. Der 36-jährige Engin Kum stand beim Tabellenletzten erst zwei Spiele als Coach an der Linie. Zuletzt holte er mit seinem Team mit dem 2:0 in Cronenberg den ersten „Dreier“. Mit erst acht Punkten aus 17 Spielen und einem Rückstand von zehn Zählern auf das rettende Ufer ist der FSV gegen Sonsbeck zum Siegen verdammt. Die Rot-Weißen stehen mit 21 Zählern auf Rang 14 und möchten mit einem Sieg den Abstand zu den Abstiegsrängen wieder vergrößern.