SV Solingen erobert die Führung – für Rott wird's jetzt ganz schwer

Der SC Reusrath – der jetzt auf dem Relegationsplatz steht und immer noch alle Chance auf den Aufstieg in der eigenen Hand hat – zeigt sich im Nachgang der Partie in einem öffentlichen Statement als fairer Verlierer

Topspiel-Sieg für den SV Solingen beim SC Reusrath, der den SVS nun an die Tabellenspitze manövriert. Hier kommt ihr zum Spielbericht .

„Glückwunsch an den SV Solingen zum Sieg! Auch wenn es für uns schmerzhaft ist, erkennen wir eure starke Leistung und den harten Kampf absolut an. Es war ein harter Fight bis zur letzten Minute. Diesmal wart ihr noch das entscheidende Quäntchen besser und habt euch die Punkte verdient. Respekt und Chapeau für diese Leistung! Für uns heißt es jetzt, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen und auch machen werden, bis zum Schluss! Wir ziehen unsere Lehren daraus, arbeiten brutal hart weiter an und und kommen stärker zurück und freuen uns jetzt schon auf die Revanche in der nächsten Saison!“

Cronenberg zerfällt in Durchgang zwei

Durch einen Doppelschlag von Alen Vincazovic (15.) und Brando de Gracia (16.) steht es nach 45 Minuten 2:0 – so weit so gut, eigentlich ein einzuholendes Ergebnis. Es folgt der dritte Treffer durch Kevin Kluthe (61.), worauf der Cronenberger SC keine Antworten mehr auf das Spiel von TuSpo Richrath liefern kann. Henrik Scholz (71.) und de Gracia (74.)n erhöhen auf 5:0. Dann gelingt Rene Winter (78.) doch noch der Ehrentreffer, den Scholz (84.) allerdings ziemlich schnell egalisiert. TuSpo sichert so den fünften Tabellenplatz. Hackenberg erarbeitet sich eine realistische Chance auf den Klassenerhalt

DV Solingen ist in einer überragender Form, doch mit einem 2:0-Sieg gegen Rot-Weiß Wülfrath hält sich die SG Hackenberg die Solinger vorerst vom Leib. Edward Yamoah (15.) in Durchgang eins zum 1:0. Und kurz vor Schluss ist es erneut Yamoah (83.), der dem abstiegsbedrohten Hackenberger drei Punkte beschert. Nächster Germania-Dreier

Mit dem 3:2-Sieg beim HSV Langenfeld, ist es bereits der dritte in Folge für den SSV Germania. Ein Saisonendspurt, der womöglich den Klassenerhalt bringen wird. Dabei ging es in der Anfangsphase vorerst nur in eine Richtung: Ginet Celebi (1.) und Oleksii Yermolaiev (10.) brauchen nur zehn Minuten, um die 2:0-Führung zu erzielen. Doch Germania Wuppertal drehte noch vor dem Halbzeitpfiff auf. Zuerst ist es Omar Sarsour (22.) vom Punkt mit dem Anschluss, ehe Pascal Glittenberg (45.) den Ausgleich markierte. In einem dramatischen Finale setzt Nazar Kasianchuk in der 90. Spielminute den Schlusspunkt bringt den Wuppertalern so den nächsten Dreier. Jetzt wird's verdammt knapp bei der Viktoria

Eine deutliche 5:2-Niederlage für den SC Viktoria Wuppertal, wonach es nach den ersten 45 Minuten nicht zwingend ausgesehen hat. Konstantinos Likidis (8.) Führungstreffer für den TSV Rossdorf wurde noch in der selben Minute von Semi Molla beantwortet. Jona-Miklas Ernst (30.) bringt die erneute TSV-Führung, auf die David Darko (40.) die passende reaktiv findet – 2:2 zur Halbzeit. Dann kommt es aber doch noch faustdick für das Tabellenschlusslicht. Phil Kretzscher (74.), Julian Bente (82.) und Leon Spiecker (90.+3) schalten auf 5:2 für Ronsdorf und verschärfen die Lage der Wuppertaler akut. In den kommenden Wochen herrscht Siegpflicht! Vohwinkel riecht noch eine Chance

Durch die Reusrather Niederlage am Samstag, konnte der FSV Vohwinkel mit einem überzeugenden 5:1-Sieg gegen die Zweitvertretung der SSVg Velbert, auf einen Punkt an den Relegationsplatz heranrücken. Blitzstart auf der Velberter Seite: Faruk Hepgüler (7.) bringt die frühe Führung, auf die Niklas Stolle (12.) knappe fünf Minuten später antwortet. Aus der Kabine kommend ist es der FSV, der das Spiel macht. Ein doppelter Alphonso Henock Manata (56., 76.), Leon Zahran (80.) und Niklas Dörrier (85.) setzten auf 5:1. Türkgücü setzt gewinnt das Sechs-Punkte-Spiel

Unfassbar wichtiger Sieg für Türkgücü Velbert im Kellerduell mit dem SV Wermelskirchen. Erst in Durchgang zwei bringt Filippas Filippou (52.) den ersten Treffer für die Velberter auf die Anzeigetafel. In der Nachspielzeit setzt Mert Celik (90.+2) den Deckel zum 2:0 rauf. Ein Polster von fünf Punkten hat Türkgücü jetzt auf den Relegationsplatz, während der SVW noch gerade so über dem Strich steht. Richtungsweisender DV-Sieg

2:1 konnte sich die Reserve von DV Solingen gegen den SSV Berghausen durchsetzen und gleichzeitig am Konkurrenten vorbeiziehen. Pavel Dolynai (14.) und Sercan Er (18.) bringen die Solinger in Halbzeit eins in Führung. Justin Bartoschek (73.) sorgt zwar nochmal für den Ausgleich, der SSV kann aber nicht mehr nachlegen. Für DV sind es mit einem unglaublichen Lauf in der Rückrunde nur noch zwei Punkte zur Relegation. Zehn-Tore-Spektakel in Gräfrath

Zwischen BV Gräfrath und Jugoslavija Wuppertal ist einiges los gewesen. Zuerst bringt Ismail Cakici (20.) die Gastgeber in Führung, worauf Faris Hodzic (29.) die schnelle Antwort findet. Ismet Can Agadakmaz (38., 42.) ist es dann, der die Gräfrather mit einem Doppelpack zur 3:1-Pausenführung schießt. Luca Lenz (54.) bringt den Anschluss, den Cakici (56.) egalisiert. Doch Alexsandar Stanojevic (57.) ist schnell zur Stelle. Dann war es aber der Ballsportverein, der das Spiel machte. Cakici (79., 84.) setzte zu Treffer drei und vier an, und auch Arbnor Ejupi (81.) durfte sich in die Torschützenliste eintragen. Ein 7:3-Ausrufezeichen der Gräfrather, was allerdings keine großen Auswirkungen mehr auf die Tabelle hat.

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