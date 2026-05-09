1:2: Reusrath verliert im Gipfeltreffen mit dem SV Solingen Platz eins

Reusrath muss jetzt auf Schützenhilfe hoffen. – Foto: Dennis Kemmerling

Nach dem 3:1-Sieg im ersten Gipfeltreffen mit dem FSV Vohwinkel, ging der SC Reusrath im nächsten Spitzenspiel mit dem SV Solingen leer aus. Die 1:2-Pleite ist auch gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenführung.

In einer intensiven Begegnung mit vielen Unterbrechungen dauerte es etwas, bis echte Torchancen entstanden. Die erste große Möglichkeit gehörte Reusrath, doch Armel Ange Kouassi scheiterte frei vor dem Tor am stark reagierenden Robin Wachholder (32.). Praktisch im Gegenzug schlugen die Klingenstädter zu. Tim Hechler parierte zunächst glänzend gegen David Kuyu, doch der Solinger Torjäger setzte nach und schob zum 0:1 ein (34.).

Die Partie begann direkt mit einem Schockmoment für die Gäste. Malik Amoussou-Tchibara verletzte sich bereits nach wenigen Momenten und musste früh ersetzt werden. Doch auch Reusrath blieb vom Verletzungspech nicht verschont. Fabian Steinhäuser kam nach einer frühen Auswechslung zunächst aufs Feld, musste wenig später aber ebenfalls verletzt wieder runter.

Kaufmanns Anschlusstreffer kommt zu spät

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zerfahren. Kuyu scheiterte zu Beginn des zweiten Durchgangs am Außenpfosten (50.). Nach etwas über einer Stunde konnte er schließlich nachlegen. Joker Marvin Stahlhaus setzte sich nur Sekunden nach seiner Einwechslung stark über die rechte Seite durch und flankte punktgenau auf Kuyu, der per Kopf seinen 14. Saisontreffer erzielte.

Reusrath stemmte sich in der Schlussphase noch einmal gegen die drohende Niederlage. Moritz Kaufmann sorgte schließlich mit einer Direktabnahme in den Winkel für den Anschluss (87.). Kurz zuvor hatte Hechler seine Farben mit zwei starken Rettungstaten überhaupt erst im Spiel gehalten (84.). Für mehr reichte es allerdings nicht mehr. Reusrath gibt die Tabellenführung an die Solinger ab, die mit drei Siegen aus den verbleibenden Spielen den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen könnten.

SC Germania Reusrath – SV Solingen 08/10 1:2

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger, Paul Degner (82. Max Simon Richter-Oldekop), Tim Röper (81. Moritz Kaufmann), Dennis Schulte (82. Luca Oliver Piatkowski), Gian Luca Schumann, Gianluca Cserep, Armel Ange Kouassi - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Cihan Demirtas, Malik Amoussou-Tchibara (7. Hidi Kadessy), Giuseppe Vraka, Hasan Kaan Hayta, Robin Raaphael Heist, Akin Müjde (68. Marvin Stahlhaus), Kevin Kassunga, David Kuyu, Max Niklas Zäh - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch

Tore: 0:1 David Kuyu (34.), 0:2 David Kuyu (68.), 1:2 Moritz Kaufmann (87.)