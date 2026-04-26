 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

SV Sevelen verliert fast zweistellig, Pfalzdorf II & Veert jubeln

Kreisliga A Kleve-Geldern: Im Abstiegskampf bleibt die Lage angespannt. Dagegen können der FC Aldekerk und der Uedemer SV in der Tabelle klettern.

von André Nückel · Heute, 20:27 Uhr · 0 Leser
Ragt heraus: Maik Hemmers.
Ragt heraus: Maik Hemmers. – Foto: Simon Trape

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Der 25. Spieltag liefert alles: Das Topspiel zwischen Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk kippt dramatisch, während der Uedemer SV ein Torfestival feiert und der FC Aldekerk den Druck im Aufstiegsrennen hochhält.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Heute, 15:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
0
5
Abpfiff
+Video

Der FC Aldekerk ließ im Duell mit BV Sturm Wissel keine Zweifel am Ausgang aufkommen und stellte früh die Weichen auf Sieg. Nach dem Führungstreffer von Nick Hertelt (28.) erhöhte Niklas Petkens kurz nach der Pause (50.), ehe die Gäste die Partie im weiteren Verlauf konsequent ausbauten. Robin Ciupka traf in der 62. Minute, Fabian Ampütz erhöhte nur elf Minuten später (73.), bevor Fabian Maximilian Münz in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte (90.+1). Mit diesem Erfolg bleibt Aldekerk in Schlagdistanz zur Tabellenführung und reagiert auf den Ausgang des Topspiels, während Wissel im unteren Bereich verbleibt und den Anschluss an die vor ihnen liegenden Teams nicht herstellen kann.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
1
1
Abpfiff
+Video

Im Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich entwickelte sich eine Partie, die lange Zeit von wenigen Toren geprägt war, ehe sie in der Schlussphase noch einmal an Spannung gewann. Felix Brusius brachte den TSV Nieukerk in der 33. Minute in Führung, wodurch die Gastgeber zunächst die besseren Karten im Kampf um wichtige Punkte hatten. Nütterden blieb jedoch im Spiel und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Alexander Reinders erzielte in der 90.+4 Minute den Ausgleich, sodass sich beide Teams die Punkte teilen. Für Nieukerk bedeutet das Remis, dass ein möglicher Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld ausbleibt, während Nütterden zumindest einen Zähler im direkten Konkurrenzvergleich mitnimmt.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
3
5
Abpfiff

Diese Partie bot eine dramatische Entwicklung, insbesondere in der Schlussphase. Zunächst ging der TSV Wachtendonk-Wankum durch Fynn Woschek (13.) und einen Foulelfmeter von Sören Höffler (19.) mit 2:0 in Führung, ehe Lennart Helm kurz vor der Pause verkürzte (37.). Nach dem Ausgleich durch Nils Schotten (62.) entwickelte sich eine offene Begegnung, die Wachtendonk durch Luis Rundholz erneut zu seinen Gunsten wendete (81.). Doch in der Nachspielzeit kippte die Partie komplett: Joel Maximilian Piskurek glich aus (90.), Tobias van de Loo verwandelte einen Foulelfmeter zur Führung (90.+2), und Luca Kanders erhöhte nur eine Minute später auf 5:3 (90.+3). Pfalzdorf verschafft sich damit Luft im unteren Tabellenbereich, während Wachtendonk eine späte Niederlage hinnehmen muss.

Heute, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
1
2
Abpfiff

Der 1. FC Kleve II sicherte sich im Auswärtsspiel beim SV Walbeck drei Punkte in einer Partie, die erst in der Schlussphase entschieden wurde. Zunächst brachte Marcel Giesen die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (70.), wodurch Walbeck lange Zeit auf einen Heimsieg zusteuerte. Doch Kleve II drehte die Begegnung in den letzten Minuten: Raven Olschewski erzielte zunächst den Ausgleich (89.), ehe er in der Nachspielzeit (90.+3) auch den Siegtreffer markierte. Damit verbessert sich Kleve II im Tabellenmittelfeld und festigt Rang sechs, während Walbeck trotz Führung ohne Punkte bleibt und im engen Mittelfeld nicht weiter nach oben rückt.

Heute, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
2
0
Abpfiff

Der SV Veert sicherte sich im direkten Duell im Tabellenkeller einen wichtigen Heimsieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Robin Barth die Gastgeber kurz nach Wiederanpfiff in Führung (49.), ehe Simon van Stephoudt per Foulelfmeter in der 65. Minute erhöhte. Mit diesem Erfolg verbessert sich Veert im unteren Tabellenbereich und baut den Abstand zu den hinteren Plätzen aus, während Bedburg-Hau II weiterhin das Tabellenende belegt und den Rückstand auf die Konkurrenz nicht verkürzen kann.

Heute, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
9
0

Der Uedemer SV sorgte mit dem deutlichsten Ergebnis des Spieltags für ein klares Ausrufezeichen im oberen Tabellenbereich. Bereits früh brachte Maik Hemmers die Gastgeber in Führung (5.) und legte bis zur Pause weitere Treffer nach (29., 38.), sodass Uedem bereits zur Halbzeit komfortabel führte. Auch im zweiten Durchgang blieb die Mannschaft torhungrig: Till Lennart Bienemann (36.), Lasse Derksen (51., 81.) sowie Leon Schuler (62., 70.) trugen sich ebenfalls mehrfach in die Torschützenliste ein, während Hemmers mit seinem vierten Treffer (71.) den Torreigen weiter ausbaute. Durch diesen Erfolg hält Uedem Anschluss an die Spitzengruppe und erhöht den Druck auf die direkten Konkurrenten, während Sevelen im Tabellenmittelfeld einen deutlichen Rückschlag hinnehmen muss.

Heute, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
2
3
Abpfiff

m Duell zweier Teams aus dem unteren Tabellenbereich setzte sich Grün-Weiß Vernum knapp durch. Justin Regenhardt erzielte früh die Führung (3.), doch Nils Kabasch glich für Issum aus (29.). Nach der erneuten Führung durch Daniel Dück (52.) und dem Treffer von Tim Hegmans (85.) schien die Partie entschieden, ehe Kabasch in der Nachspielzeit noch einmal verkürzte (90.+1). Vernum sammelt damit wichtige Punkte im Mittelfeld und vergrößert den Abstand zu den unteren Plätzen, während Issum im Tabellenkeller verbleibt und weiterhin unter Druck steht.

Di., 21.04.2026, 20:15 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
2
4
Abpfiff
Siegfried Materborn – Viktoria Winnekendonk 2:4
Siegfried Materborn: Julian Bauer, Dennis Thyssen, Lars Buunk, Falko Hammer (79. Ibrahima Diogo Barry), Kian Marc Lachmann (46. Jonathan Klingbeil), Julian Tenhaft, Justus Horstmann, Hannes Michajlezko, Nils Rütjes, Silas Evers, Lukas Gervens - Co-Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul
Viktoria Winnekendonk: Tim Verfürth, Jan Roosen (77. Patrick Liszewski), Klaas Gerlitzki, Samuel Bröcheler, White Chuku Anyahiechi, Fabian Smets, Luca Hamaekers (94. Daniel Fuchs), Lion Janssen, Janis Luyven, Luca Janssen, Oliver Berns (79. Luis Helisch) - Trainer: Johannes Rankers - Co-Trainer: Niels Honnen - Co-Trainer: Michael Janßen
Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jan Roosen (25.), 1:1 Lukas Gervens (53.), 2:1 Jonathan Klingbeil (60.), 2:2 Lion Janssen (74.), 2:3 Lion Janssen (90.+6 Foulelfmeter), 2:4 Samuel Bröcheler (90.+10)
Gelb-Rot: Luca Janssen (40./Viktoria Winnekendonk/Anschließendes Meckern nach der Gelb.)
Rot: Fabian Smets (75./Viktoria Winnekendonk/Gestrecktes Bein)
Gelb-Rot: Lars Buunk (80./Siegfried Materborn/Foul im Aufbauspiel.)
Gelb-Rot: Silas Evers (90./Siegfried Materborn/Elfmeter Wido.)

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - SV Veert
Do., 30.04.26 20:15 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Walbeck
Sa., 02.05.26 17:00 Uhr SV Nütterden - Alemannia Pfalzdorf II
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Nieukerk
So., 03.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 03.05.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - BV Sturm Wissel
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Issum
So., 03.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Uedemer SV

27. Spieltag
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - FC Aldekerk
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Sevelen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Grün-Weiß Vernum
So., 10.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - 1. FC Kleve II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Veert - Viktoria Winnekendonk
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Issum - SGE Bedburg-Hau II
So., 10.05.26 15:45 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Nütterden

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

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