SV Sevelen verliert fast zweistellig, Pfalzdorf II & Veert jubeln

Ragt heraus: Maik Hemmers. – Foto: Simon Trape

Der 25. Spieltag liefert alles: Das Topspiel zwischen Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk kippt dramatisch, während der Uedemer SV ein Torfestival feiert und der FC Aldekerk den Druck im Aufstiegsrennen hochhält.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Der FC Aldekerk ließ im Duell mit BV Sturm Wissel keine Zweifel am Ausgang aufkommen und stellte früh die Weichen auf Sieg. Nach dem Führungstreffer von Nick Hertelt (28.) erhöhte Niklas Petkens kurz nach der Pause (50.), ehe die Gäste die Partie im weiteren Verlauf konsequent ausbauten. Robin Ciupka traf in der 62. Minute, Fabian Ampütz erhöhte nur elf Minuten später (73.), bevor Fabian Maximilian Münz in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte (90.+1). Mit diesem Erfolg bleibt Aldekerk in Schlagdistanz zur Tabellenführung und reagiert auf den Ausgang des Topspiels, während Wissel im unteren Bereich verbleibt und den Anschluss an die vor ihnen liegenden Teams nicht herstellen kann.

Im Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich entwickelte sich eine Partie, die lange Zeit von wenigen Toren geprägt war, ehe sie in der Schlussphase noch einmal an Spannung gewann. Felix Brusius brachte den TSV Nieukerk in der 33. Minute in Führung, wodurch die Gastgeber zunächst die besseren Karten im Kampf um wichtige Punkte hatten. Nütterden blieb jedoch im Spiel und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Alexander Reinders erzielte in der 90.+4 Minute den Ausgleich, sodass sich beide Teams die Punkte teilen. Für Nieukerk bedeutet das Remis, dass ein möglicher Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld ausbleibt, während Nütterden zumindest einen Zähler im direkten Konkurrenzvergleich mitnimmt.

Diese Partie bot eine dramatische Entwicklung, insbesondere in der Schlussphase. Zunächst ging der TSV Wachtendonk-Wankum durch Fynn Woschek (13.) und einen Foulelfmeter von Sören Höffler (19.) mit 2:0 in Führung, ehe Lennart Helm kurz vor der Pause verkürzte (37.). Nach dem Ausgleich durch Nils Schotten (62.) entwickelte sich eine offene Begegnung, die Wachtendonk durch Luis Rundholz erneut zu seinen Gunsten wendete (81.). Doch in der Nachspielzeit kippte die Partie komplett: Joel Maximilian Piskurek glich aus (90.), Tobias van de Loo verwandelte einen Foulelfmeter zur Führung (90.+2), und Luca Kanders erhöhte nur eine Minute später auf 5:3 (90.+3). Pfalzdorf verschafft sich damit Luft im unteren Tabellenbereich, während Wachtendonk eine späte Niederlage hinnehmen muss.

Der 1. FC Kleve II sicherte sich im Auswärtsspiel beim SV Walbeck drei Punkte in einer Partie, die erst in der Schlussphase entschieden wurde. Zunächst brachte Marcel Giesen die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (70.), wodurch Walbeck lange Zeit auf einen Heimsieg zusteuerte. Doch Kleve II drehte die Begegnung in den letzten Minuten: Raven Olschewski erzielte zunächst den Ausgleich (89.), ehe er in der Nachspielzeit (90.+3) auch den Siegtreffer markierte. Damit verbessert sich Kleve II im Tabellenmittelfeld und festigt Rang sechs, während Walbeck trotz Führung ohne Punkte bleibt und im engen Mittelfeld nicht weiter nach oben rückt.

Der SV Veert sicherte sich im direkten Duell im Tabellenkeller einen wichtigen Heimsieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Robin Barth die Gastgeber kurz nach Wiederanpfiff in Führung (49.), ehe Simon van Stephoudt per Foulelfmeter in der 65. Minute erhöhte. Mit diesem Erfolg verbessert sich Veert im unteren Tabellenbereich und baut den Abstand zu den hinteren Plätzen aus, während Bedburg-Hau II weiterhin das Tabellenende belegt und den Rückstand auf die Konkurrenz nicht verkürzen kann.

Der Uedemer SV sorgte mit dem deutlichsten Ergebnis des Spieltags für ein klares Ausrufezeichen im oberen Tabellenbereich. Bereits früh brachte Maik Hemmers die Gastgeber in Führung (5.) und legte bis zur Pause weitere Treffer nach (29., 38.), sodass Uedem bereits zur Halbzeit komfortabel führte. Auch im zweiten Durchgang blieb die Mannschaft torhungrig: Till Lennart Bienemann (36.), Lasse Derksen (51., 81.) sowie Leon Schuler (62., 70.) trugen sich ebenfalls mehrfach in die Torschützenliste ein, während Hemmers mit seinem vierten Treffer (71.) den Torreigen weiter ausbaute. Durch diesen Erfolg hält Uedem Anschluss an die Spitzengruppe und erhöht den Druck auf die direkten Konkurrenten, während Sevelen im Tabellenmittelfeld einen deutlichen Rückschlag hinnehmen muss.

m Duell zweier Teams aus dem unteren Tabellenbereich setzte sich Grün-Weiß Vernum knapp durch. Justin Regenhardt erzielte früh die Führung (3.), doch Nils Kabasch glich für Issum aus (29.). Nach der erneuten Führung durch Daniel Dück (52.) und dem Treffer von Tim Hegmans (85.) schien die Partie entschieden, ehe Kabasch in der Nachspielzeit noch einmal verkürzte (90.+1). Vernum sammelt damit wichtige Punkte im Mittelfeld und vergrößert den Abstand zu den unteren Plätzen, während Issum im Tabellenkeller verbleibt und weiterhin unter Druck steht.

Siegfried Materborn – Viktoria Winnekendonk 2:4

Siegfried Materborn: Julian Bauer, Dennis Thyssen, Lars Buunk, Falko Hammer (79. Ibrahima Diogo Barry), Kian Marc Lachmann (46. Jonathan Klingbeil), Julian Tenhaft, Justus Horstmann, Hannes Michajlezko, Nils Rütjes, Silas Evers, Lukas Gervens - Co-Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul

Viktoria Winnekendonk: Tim Verfürth, Jan Roosen (77. Patrick Liszewski), Klaas Gerlitzki, Samuel Bröcheler, White Chuku Anyahiechi, Fabian Smets, Luca Hamaekers (94. Daniel Fuchs), Lion Janssen, Janis Luyven, Luca Janssen, Oliver Berns (79. Luis Helisch) - Trainer: Johannes Rankers - Co-Trainer: Niels Honnen - Co-Trainer: Michael Janßen

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Jan Roosen (25.), 1:1 Lukas Gervens (53.), 2:1 Jonathan Klingbeil (60.), 2:2 Lion Janssen (74.), 2:3 Lion Janssen (90.+6 Foulelfmeter), 2:4 Samuel Bröcheler (90.+10)

Gelb-Rot: Luca Janssen (40./Viktoria Winnekendonk/Anschließendes Meckern nach der Gelb.)

Rot: Fabian Smets (75./Viktoria Winnekendonk/Gestrecktes Bein)

Gelb-Rot: Lars Buunk (80./Siegfried Materborn/Foul im Aufbauspiel.)

Gelb-Rot: Silas Evers (90./Siegfried Materborn/Elfmeter Wido.)

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Mi., 29.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - SV Veert

Do., 30.04.26 20:15 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Walbeck

Sa., 02.05.26 17:00 Uhr SV Nütterden - Alemannia Pfalzdorf II

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Nieukerk

So., 03.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 03.05.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - BV Sturm Wissel

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Issum

So., 03.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Uedemer SV



27. Spieltag

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - FC Aldekerk

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Sevelen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Grün-Weiß Vernum

So., 10.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - 1. FC Kleve II

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Veert - Viktoria Winnekendonk

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Issum - SGE Bedburg-Hau II

So., 10.05.26 15:45 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Nütterden

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