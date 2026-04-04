 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

SV Sevelen schlägt Materborn, doch zwei Verfolger patzen

Kreisliga A Kleve-Geldern: SV Sevelen schlägt Siegfried Materborn 4:2, FC Aldekerk gewinnt 5:0 gegen SV Veert, 1. FC Kleve II mit 6:0, Viktoria Winnekendonk verspielt Führung

von André Nückel · 04.04.2026, 07:20 Uhr · 0 Leser
Spannung in Kleve-Geldern.
Spannung in Kleve-Geldern. – Foto: Susanne Schmidt

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Der 22. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern bringt Bewegung im Aufstiegsrennen: Spitzenreiter Siegfried Materborn verliert in Sevelen, während der FC Aldekerk klar gewinnt und den Abstand verkürzt. Dahinter überzeugt der 1. FC Kleve II mit einem Kantersieg.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
6
0
Abpfiff

Der 1. FC Kleve II setzte sich deutlich mit 6:0 gegen den TSV Wachtendonk-Wankum durch. Kosovar Demiri (22., 36.) und Ismael Sanogo (24.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause erhöhten Milan Yilmaz Taylan (66.), Banstan A. S. Almohammed (69.) und Piotr Andrzej Lewandowski (71.). Der TSV spielte nach der Roten Karte gegen Fynn Woschek (65.) in Unterzahl.

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
1
2
Abpfiff

Der SV Walbeck gewann 2:1 bei Grün-Weiß Vernum. Justin Regenhardt brachte die Gastgeber in Führung (17.), ehe Marcel Giesen ausglich (53.). Niklas Tebbe erzielte in der 74. Minute den Siegtreffer. In der Schlussphase sah Maik Regenhardt die Rote Karte (78.), später folgte Gelb-Rot für Hubertus Arians (90.).

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
4
2
Abpfiff
+Video

Der SV Sevelen hat Spitzenreiter Siegfried Materborn mit 4:2 besiegt und damit für das auffälligste Ergebnis des Spieltags gesorgt. In einer späten, torreichen Phase brachte Philipp Langer die Gastgeber in Führung (76.), ehe Lukas Gervens ausglich (84.). Nur wenige Minuten später entschied Langer die Partie mit zwei Treffern (87., 88.). Jonas Göknur verkürzte in der 90. Minute, doch Lars Adams stellte postwendend den Endstand her. Materborn bleibt trotz der Niederlage mit 55 Punkten vorne, büßt aber an Vorsprung ein.

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
5
3
Abpfiff
+Video

Der TSV Nieukerk gewann ein torreiches Spiel mit 5:3 gegen den BV Sturm Wissel. Leon Holtmanns (2), Max Brusius, Johannes Kamps und Felix Brusius (90.+3, Foulelfmeter) trafen für Nieukerk. Für Wissel waren Alexander Menke, Lucas Heißing (Foulelfmeter) und Ruben Thul erfolgreich.

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
SV Issum
SV IssumSV Issum
4
1
Abpfiff

Die Alemannia Pfalzdorf II setzte sich mit 4:1 gegen den SV Issum durch. Luca Kanders (6., 45.), Joel Maximilian Piskurek (24.) und Tobias van de Loo (54., Foulelfmeter) trafen für die Gastgeber. Nils Kabasch erzielte in der 84. Minute den Anschlusstreffer.

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
1
1
Abpfiff
+Video

Der Uedemer SV kam beim SV Nütterden nicht über ein 1:1 hinaus und verpasste es, den Rückstand auf Materborn weiter zu verkürzen. Philipp Starbatty brachte die Gäste per Handelfmeter in Führung (66.), doch Jonas Böhmer glich nur wenig später aus (77.). Uedem bleibt bei 49 Punkten.

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
2
2
Abpfiff
+Video

Auch die Viktoria Winnekendonk ließ Punkte liegen. Beim 2:2 bei der SGE Bedburg-Hau II führten die Gäste durch Luca Janssen (51.) und Luca Hamaekers (59.) bereits mit 2:0. In der Schlussphase gelang den Gastgebern durch Patrick Linden (77.) und Ansgar Nießen (86.) noch der Ausgleich. Winnekendonk bleibt damit ebenfalls bei 49 Punkten.

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
SV Veert
SV VeertSV Veert
5
0
Abpfiff

Der FC Aldekerk gewann klar mit 5:0 gegen den SV Veert und verkürzt den Abstand zur Spitze auf vier Punkte. Lennart Nagel (11.) und Stefan Herrschaft (44.) trafen vor der Pause, ehe Paul Joel Schramm mit einem Doppelpack (51., 52.) für die Vorentscheidung sorgte. Oliver Martens erhöhte in der 85. Minute. Aldekerk steht nun bei 51 Punkten und ist erster Verfolger.

Die Auswirkungen auf die Tabelle

An der Spitze der Kreisliga A Kleve-Geldern bleibt Siegfried Materborn trotz der 2:4-Niederlage beim SV Sevelen mit 55 Punkten Tabellenführer, büßt jedoch an Vorsprung ein. Der FC Aldekerk nutzt die Gelegenheit und rückt nach dem klaren 5:0 gegen den SV Veert auf 51 Zähler heran. Dahinter folgen der Uedemer SV und Viktoria Winnekendonk mit jeweils 49 Punkten, nachdem beide Teams Punkte liegen ließen. Im Mittelfeld festigt der 1. FC Kleve II Rang sechs, während sich TSV Wachtendonk-Wankum und SV Walbeck dahinter einordnen. Im Tabellenkeller bleibt es eng: SV Veert, SV Issum und SV Nütterden stehen punktgleich, während die SGE Bedburg-Hau II trotz Punktgewinn weiterhin das Schlusslicht bildet.

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Issum - SV Nütterden
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - TSV Nieukerk
So., 12.04.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - 1. FC Kleve II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Sevelen
So., 12.04.26 15:15 Uhr Uedemer SV - FC Aldekerk
So., 12.04.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SGE Bedburg-Hau II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Veert - Grün-Weiß Vernum
So., 12.04.26 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Alemannia Pfalzdorf II

24. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:45 Uhr 1. FC Kleve II - Siegfried Materborn
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - BV Sturm Wissel
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Issum
So., 19.04.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 19.04.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Walbeck
So., 19.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - TSV Nieukerk
So., 19.04.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Uedemer SV
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Veert

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

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