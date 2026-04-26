SV Schwafheim II meldet ab - nicht nur Rumeln mit kuriosem Ergebnis

Der SV Schwafheim II meldet ab. – Foto: Sven Hanisch

In der Kreisliga A Moers sorgt der 29. Spieltag für Bewegung im Titelrennen: SV Budberg II, SSV Lüttingen und TV Asberg liefern sich weiter ein enges Duell, während es bei Spielen wie SV Menzelen gegen SpVgg Rheurdt-Schaephuysen spektakulär wird. Zudem beeinflusst der Rückzug von SV Schwafheim II die Tabelle massiv.

SV Budberg II untermauert seine Ambitionen eindrucksvoll und lässt FC Moers-Meerfeld keine Chance. Bereits früh stellte Deniz Ucan die Weichen, ehe Lennart Severith mit einem Doppelpack nachlegte. Noch vor der Pause sorgten Kai-Niklas Jahn und erneut Ucan für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel blieb Budberg dominant, Ucan schnürte seinen Dreierpack, während Lennard Syska und Patrick Reitemeier das Ergebnis in die Höhe schraubten. Durch den Kantersieg verteidigt Budberg die Tabellenführung und setzt ein deutliches Signal im Aufstiegskampf, während Meerfeld weiter tief im Tabellenkeller steckt.

Ein Spiel mit ständig wechselnder Dynamik endete in einem spektakulären Remis. SpVgg Rheurdt-Schaephuysen lag bereits deutlich vorne, ehe SV Menzelen eine beeindruckende Aufholjagd startete. Robin Brüggen mit drei Treffern führte die Gastgeber zurück ins Spiel, ehe der Ausgleich in der Nachspielzeit per Foulelfmeter fiel. Auf der Gegenseite überzeugten unter anderem Florian Witte und Shawn Rume mit jeweils zwei Toren. Für beide Teams bleibt ein Punkt aus einer Partie, die lange nachwirken dürfte.

SV Schwafheim setzte sich verdient gegen FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II durch und überzeugte vor allem im zweiten Durchgang. Nach der Führung durch Nico Prehn erhöhten Danilo Gazija und Christoph Pinske. Der zwischenzeitliche Treffer von Aldin Mahmutovic änderte nichts mehr am Spielverlauf, da Aboubacar Fofana spät nachlegte. Schwafheim stabilisiert damit seine Position im oberen Mittelfeld, Neukirchen-Vluyn verliert etwas an Boden im erweiterten Spitzenfeld.

TV Asberg tat sich bei SV Sonsbeck II lange schwer, da die Gastgeber diszipliniert verteidigten und kaum Räume anboten. Erst im letzten Drittel der Partie gelang der Durchbruch, als Serhat Karabulut die entscheidende Aktion nutzte. Asberg bleibt damit im direkten Rennen um die Spitze präsent, während Sonsbeck weiter solide im Mittelfeld rangiert.

Büdericher SV legte früh den Grundstein für den Erfolg gegen SV Millingen. Egzon Kokolari und Mika Heckers trafen bereits in der Anfangsphase, wodurch die Partie eine klare Richtung bekam. Nach dem Anschluss durch Nick Deutz blieb es kurzzeitig spannend, ehe Daniel van Husen den alten Abstand wiederherstellte. Die Begegnung wurde durch Platzverweise auf beiden Seiten zusätzlich geprägt. Büderich verschafft sich damit etwas Luft nach unten, Millingen bleibt in einer schwierigen Lage.

SSV Lüttingen dominierte die Partie früh und stellte bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Überragender Akteur war Luca Wiens, der mit drei Treffern innerhalb kurzer Zeit das Spiel entschied. Nach Wiederbeginn erhöhten Janik Schweers, Malte Peters sowie Lars van Schyndel (zwei Tore) deutlich. Lüttingen verkürzt damit den Abstand zur Tabellenspitze weiter und bleibt voll im Titelrennen.

Der Rumelner TV zeigte sich bei FC Viktoria Alpen 1911 e.V. extrem effizient und nutzte nahezu jede sich bietende Gelegenheit. Besonders Kerem Sam mit drei Treffern sowie Leon Seck mit einem Doppelpack ragten heraus, dazu verteilten sich weitere Tore auf mehrere Schultern. Alpen konnte durch Marian Nederkorn zwischenzeitlich Akzente setzen, bekam die Offensive der Gäste jedoch nie in den Griff. Rumeln sammelt wichtige Punkte und bleibt im oberen Drittel präsent, Alpen dagegen gerät weiter unter Druck.

ESV Hohenbudberg schien nach dem Doppelpack von Samet Altun lange auf der Siegerstraße zu sein. In der Schlussphase drehte jedoch VfL Rheinhausen auf und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. Julian Daniel Gardocki verkürzte zunächst, ehe Cankut Bastutan in der Nachspielzeit ausglich. Für Hohenbudberg ist es ein verpasster Schritt nach vorne, Rheinhausen hingegen belohnt sich spät für den Aufwand.

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rumelner TV - VfL Rheinhausen

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II

So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Menzelen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 03.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SSV Lüttingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Sonsbeck II

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - TV Asberg

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Budberg II



31. Spieltag

So., 10.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Millingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 10.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim II

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Moers-Meerfeld

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - Concordia Rheinberg

So., 10.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - Büdericher SV

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - Rumelner TV

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - ESV Hohenbudberg

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