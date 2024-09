SV Schlebusch sichert sich einen Punkt in Brauweiler

Nach drei Spieltagen ohne Niederlage schon von einem Lauf zu sprechen, wäre wohl etwas zu hoch gegriffen. Doch klar ist auch, dass sich die Leistungen und die Ergebnisse der Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch in der noch jungen Saison bislang mehr als sehen lassen können.

Am Sonntagnachmittag holte die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer beim Konkurrenten Grün-Weiß Brauweiler durch ein torloses Remis den fünften Punkt. Mit einem Sieg und nun zwei Unentschieden reiht sich das Team im vorderen Feld der Tabelle ein. „Es war sicherlich nicht alles toll, doch wir haben auch in Brauweiler wieder standgehalten“, sagte der Coach nach dem jüngsten Erfolgserlebnis. Den Grundstein für den angepeilten Klassenerhalt hat die Mannschaft des SVS nun gelegt.

Der Start in die Partie verlief indes nicht nach dem Geschmack der Gäste. In den ersten 20 Minuten rannten die Schlebuscher fast nur hinterher. Torhüter Justus Hilbers bewahrte Hilmers Team vor einem frühen Rückstand: Gleich zwei Mal parierte er hervorragend und stellte seine Klasse einmal mehr unter Beweis.

Nach und nach fanden die Schlebuscher dann besser rein. Justin Prensena hatte nach etwas mehr als einer halben Stunde Pech bei einem Pfostentreffer von der linken Seite, auch Sommerzugang Marco Bramer verpasste eine gute Einschussgelegenheit nur um Haaresbreite. „Wir waren mit dem Remis zur Pause schon ganz zufrieden“, sagte Hilmer.

In der zweiten Halbzeit zwei wurde es für die SVS-Kicker zunächst nicht besser, Brauweiler erwischte einmal mehr den besseren Start. Zwingende Torgelegenheiten kreierten die Gastgeber aber nicht, da die Abwehr des SVS insgesamt solide stand. Ähnlich zum Geschehen in der ersten Halbzeit steigerten sich die Schlebuscher erneut und kamen auch zu guten Gelegenheiten. Prensena, Rostand Ndoumi Kemadjou und Yaakoub Ouahim hatten jeweils den Siegtreffer auf dem Fuß. Doch wie schon in den ersten beiden Partien machte der SVS zu wenig aus seinen Möglichkeiten.

Hilmer zufolge habe seine Elf im letzten Drittel zu ungenau agiert und sich dadurch auch nicht die entscheidenden Vorteile erspielen können. Nächstes Wochenende steht nun die Heimpartie gegen den Tabellennachbarn FSV Neunkirchen-Seelscheid an. Die Serie ohne Niederlage soll in jedem Fall fortgesetzt werden. „Harte Arbeit unter der Woche steht an, damit wir weiter Punkte sammeln werden“, sagte der Coach.