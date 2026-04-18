 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

SV Scherpenberg patzt in Mülheim - Große Chance für SV Budberg

Der ESC Rellinghausen siegte am Freitagabend bei Viktoria Goch. Am Samstagabend trat der SV Scherpenberg beim Mülheimer FC an.

von Marcel Eichholz · Heute, 20:34 Uhr · 0 Leser
Der SV Scherpenberg musste einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen.
Der SV Scherpenberg musste einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. – Foto: Sven Hanisch

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Das Rennen um die Meisterschaft in der Landesliga, Gruppe 2, spitzt sich zu. Mit dem ESC Rellinghausen spielte am Freitagabend der Dritte beim widererstarkten Aufsteiger Viktoria Goch. Durch den Erfolg kletterte der ESC zumindest temporär auf den zweiten Rang. Am Samstag patzte dann der SV Scherpenberg, seines Zeichen Tabellenzweiter, beim abstiegsbedrohten Mülheimer FC 97. Primus SV Budberg ist dann am Sonntag gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.

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Rellinghausen in Goch unter Druck

Gestern, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
0
1
Abpfiff
+Video

Der ESC Rellinghausen ist zurück auf Rang zwei - zumindest bis Samstagabend. Am Freitagabend siegte die Mannschaft knapp mit 1:0 beim starken Aufsteiger Viktoria Goch. Bünyamin Sahin erzielte in der Schlussphase der ersten Hälfte den einzigen Treffer der Partie. Kurz nach dem Seitenwechsel hätte er für die Vorentscheidung sorgen können, doch sein Elfmeter konnte von Gochs Keeper Sven Schneider pariert werden. Da keine weiteren Treffer fielen, blieb es bis zum Schlusspfiff eine offene und spannende Begegnung.

SV Scherpenberg strauchelt in Mülheim

Heute, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
1
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Abpfiff

Punktgleich mit Spitzenreiter SV Budberg wäre der SV Scherpenberg am Samstagabend gerne gewesen, durch das 1:1 beim noch abstiegsbedrohten Mülheimer FC 97 gelang das aber nicht. Zwei Punkte sind die Scherpenberger nun im Hintertreffen, sollte Budberg seine Hausaufgaben am Sonntag pflichtbewusst erledigen, wäre der Primus auf fünf Punkte davongezogen. Schon nach fünf Minuten hatten die Zuschauer im Mülheimer Stadion den Torschrei auf den Lippen, Sihun Kim traf für die Hausherren aber nur den Querbalken. Die erste nennenswerte Gelegenheit für die Gäste verbuchte Vedad Music nach 24 Zeigerumdrehungen für sich. Auf der Gegenseite rettete die SVS-Defensive auf der Linie, nachdem Ahmed-Malik Uzun Maß genommen hatte (27.). Nach einem schlimmen Rückpass konnte Gian-Luca Reck nur regelwidrig klären, zudem gab es Strafstoß für die Gastgeber. Oben Robert Molango verwandelte sicher zum 1:0 kurz vor der Pause (42.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Emirhan Karaca rasch den Ausgleich, Mülheims Keeper hatte bei dem abgefälschten Schuss aus 16 Metern keine Chance (47.). In einer spannenden Schlussphase fielen keine weiteren Treffer mehr, sodass sich die Teams nach 90 Minuten 1:1-Unentschieden trennten.

Das sind die Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

Morgen, 16:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
16:15

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - FC Kray
So., 26.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Hamborn 07
So., 26.04.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Budberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Mülheimer FC 97
So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Viktoria Goch
So., 26.04.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SC Werden-Heidhausen

30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - SG Essen-Schönebeck
Fr., 01.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Rhenania Bottrop
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Budberg - VfB Speldorf
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - ESC Rellinghausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - PSV Wesel
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - VfB Bottrop

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