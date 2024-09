SV Schermbeck: Rücktritt nach Last-Minute-Niederlage gegen Lippstadt

Gegen den SV Lippstadt 08 setzte es eine äußerst unglückliche Last-Minute-Niederlage. Nachdem Hendrik Christian Löbler die Gästeführung schnell ausgeglichen hatte (42.), sah alles nach einer Punkteteilung aus. Doch Janik Steringer schlug in der zweiten Minute der Nachspielzeit für den SV Lippstadt 08 nochmal zu und schob den Regionalliga-Absteiger auf Platz 3 vor. Eine Niederlage mit gravierenden Folgen für den SV Schermbeck. Noch am Abend verkündete SVS-Coach Sleiman Salha seinen Rücktritt.

Dies hat Salha offensichtlich getan und ist zum Schluss gekommen, sein Traineramt zur Verfügung zu stellen. Der Vorsitzende Günther Beck äußert sich gegenüber der "Dorstener Zeitung" wie folgt: „Sleiman ist durch. Das hängt nicht nur mit dem Fußball zusammen, sondern er hat auch eine Familie mit kleinen Kindern. Er steht auch als Geschäftsführer einer

Immobilienfirma sehr unter Stress. Er sagte, er sei nicht mehr in der Lage, 100 Prozent zu geben. Wir haben immer zu ihm gehalten, auch als es nicht lief. Er hing und hängt auch immer noch am SV Schermbeck. Ich war selber etwas überrascht, habe in den letzten Wochen aber auch gemerkt, dass er am Limit ist."

Das Telefon dürfte nun bei den Schermbecker Verantwortlichen nicht still stehen. Ein Oberliga-Traineramt ist bekanntlich begehrt.

Oberliga Westfalen, 5. Spieltag

SV Schermbeck – SV Lippstadt 08 1:2 (1:1)

SV Schermbeck: Sebastian Speen, Marius Lackmann, Yannick Babo, Andreas Ovelhey, Alex Fagasinski (70. Miles Grumann), Kerem Sengün, Hendrik Christian Löbler, Bilal Akhal (90. Leon Schübel), Malte Grumann (56. Marvin Grumann), Kevin Schacht, Takumi Yanagisawa (62. Eren Özat) - Trainer: Sleiman Salha

SV Lippstadt 08: Benjamin Aust, Kiyan Sadeghi (73. Louis Neugebauer), Serkan Temin, Nils Köhler (56. Samet Coskun), Joel Amadi, Maurice Buckesfeld, Janik Steringer, Maximilian Franke, Nico Jan Böll, Marcello Romano, Gerrit Kaiser - Trainer: Felix Bechtold

Schiedsrichter: Jonas Grütter - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Nico Jan Böll (38.), 1:1 Hendrik Christian Löbler (42.), 1:2 Janik Steringer (90.+2)

Gelb-Rot: Sebastian Speen (90./SV Schermbeck/wiederholtes Meckern)