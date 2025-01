SV Schermbeck: Langjähriger Oberliga-Spieler übernimmt die Reserve

Malte Grumann wird zur Saison 2025/26 neuer Trainer der zweiten Mannschaft des SVS, die in der Kreisliga A1 Recklinghausen an den Start geht. Der 26-Jährige gehörte aus beruflichen Gründen schon im vergangenen Jahr als Spieler dem Kader der Oberliga-Reserve an. "In dieser Saison wollte ich noch einmal angreifen und habe es auch geschafft. Nun hat sich bei mir privat etwas geändert, sodass ich wieder zurück in die zweite Mannschaft gehe", erklärt Grumann der "Dorstener Zeitung".

Für den Rest der Saison soll Grumann Noch-Trainer Pick "unter die Arme greifen", ehe er zum Sommer ins erste Glied rückt. Eine Rolle als Spielertrainer kann sich Malte Grumann nicht vorstellen, selbst noch einmal aufzulaufen schloss das SVS-Eigengewächs (123 Liga-Spiele in der ersten Mannschaft) aber nicht endgültig aus. "Dafür muss sich aber das System verfestigt haben". Unterstützt wird er zur neuen Spielzeit weiterhin vom bisherigen Co-Trainer Sandro Vogelsang.