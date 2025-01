Die Ansprüche des SV Schelsen sind gestiegen. – Foto: Theo Titz

SV Schelsen muss sich noch steigern Kreisliga A: Platz acht bedeutet für den SV mittlerweile, dass man seine Erwartungen nicht erfüllt hat. Verlinkte Inhalte Kreisliga A MG/VIE SV Schelsen

Das dritte Jahr in der Kreisliga A sollte für den SV Schelsen ein weiterer Schritt in der Entwicklung sein. Nach Rang acht in der Premierensaison und Platz acht zum Abschluss der vorangegangenen Spielzeit grüßt der SVS derzeit vom achten Tabellenplatz und hat somit seine Erwartungen noch nicht ganz erfüllt. Dennoch gibt es berechtigte Hoffnungen, dass am Ende der Saison sogar Platz unter den besten fünf herausspringen könnte.

So lief die Hinrunde Nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit Licht und Schatten gab es gleich zum Saisonauftakt einen herben Dämpfer. Gleich mit 1:5 verlor das Team von Trainer Christian Niebel gegen Rot-Weiß Venn. Es folgte übergreifend eine Serie von sechs Siegen gegen DJK Hehn (3:1), 1. FC Viersen II (3:2), ASV Süchteln II (3:1) und SpVg Odenkirchen II (3:2) sowie Erfolge im Kreispokal über DJK Giesenkirchen (5:0) und VfB Hochneukirch (5:1), bevor es gegen Aufsteiger Sportfreunde Neuwerk II mit 1:3 eine überraschende Niederlage gab.

Zwei spektakuläre Spiele gab es gegen den Polizei SV. Im Ligaspiel lag man schnell mit 0:3 zurück, konnte sich jedoch mehrmals bis auf ein Tor herankämpfen, um am Ende mit 4:5 das Nachsehen zu haben. Drei Tage später gab es im Kreispokal ein Wiedersehen. Trotz einer recht schnellen Führung lag Schelsen nach einer Stunde Spielzeit mit 2:4 erneut hinten. Dann drehte der SVS auf und siegte am Schluss mit 6:4, zog somit in die nächste Runde ein. Im Pokal war dann Landesligist Mennrath mit 1:3 Endstation. Die beiden Topteams der Liga Lürrip (1:4) und Türkiyemspor (2:5) waren dann doch eine Nummer zu groß. Gegen die eher tiefer in der Tabellen angesiedelten Otzenrath, Wickrathhahn und Mennrath II gab es ein Sieg und zwei Niederlagen. Mit zwei Siegen (5:0 gegen Venn und 6:4 gegen Hehn) startete Schelsen stark in die Rückrunde. Das war gut