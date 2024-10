SV Salamander Kornwestheim bleibt im Keller, SV Bergatreute ganz spät

Das Spiel begann für die Gäste aus Ailingen ideal, als Amin Gebhard bereits in der 12. Minute zum 1:0 traf. Die Gastgeber antworteten jedoch schnell: In der 23. Minute gelang Alexander Wackler der Ausgleich zum 1:1. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zunehmend körperbetonter, was in zwei Platzverweisen endete. Zunächst sah Jean Pierre Steinbach vom SV Bergatreute in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels, was den Gastgebern in Unterzahl brachte. In der 90. Minute folgte dann auch Jannik Willauer von der TSG Ailingen, der ebenfalls nach zwei Gelben Karten vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl gelang Bergatreute in der Nachspielzeit der Siegtreffer: David Berg traf in der 90.+1 Minute zum 2:1-Endstand.

--------------------------------------------------------------------

Bezirksliga Enz/Murr