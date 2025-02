SV Rödinghausen II: Stromberg geht im Sommer - Warweg rückt auf

Stromberg ist seit Juli 2023 Cheftrainer der U23 der Wiehenelf und hat mit der Mannschaft erfolgreich in der Westfalenliga gearbeitet. Seitdem ist auch Lennard Warweg als Co-Trainer Teil des Teams, in dem er nun in die erste Reihe rückt.

"Natürlich bedauern wir es sehr, dass Jan uns am Saisonende verlässt. Er hat bei uns stets einen super Job gemacht und ist sowohl menschlich als auch fachlich ein hervorragender Trainer. Wir haben volles Verständnis für seine Entscheidung und sind gleichzeitig froh, mit Lenne einen Nachfolger aus den eigenen Reihen zu haben. Wir haben keine Zweifel, dass er den erfolgreichen Weg unserer U23 fortführen wird", so Koordinator Daniel Lichtsinn.