SV Rimbach – SG Pösing/Wetterfeld 2:5 (2:3)

Bereits in der 3. Minute gingen die Gäste durch Fischer früh in Führung. Doch der SV Rimbach ließ sich nicht lange bitten und glich bereits in der 10. Minute durch Vogl aus, der nach einem schnellen Angriff erfolgreich abschloss.

Bei sommerlichen 30 Grad entwickelte sich am Wochenende eine interessante und über weite Strecken ausgeglichene Partie, in der die SG Pösing/Wetterfeld ihren ersten Auswärtssieg der Saison einfahren konnte.

Im weiteren Verlauf versuchte der SV Rimbach immer wieder, sich über die Flügel durchzusetzen, kombinierte aber auch häufig mit hohen Bällen. Diese sorgten vor allem durch die gefährlichen Offensivaktionen von Vogl und Malan immer wieder für Gefahr.

In der 35. Minute erhöhte Vogl dann für den SV Rimbach auf 2:1, nachdem er sich in einer Druckphase des Heimteams gut durchsetzen konnte. Doch die Freude währte nicht lange. Bereits eine Minute später stellte Landsdorfer von der SG Pösing/Wetterfeld nach einem Steckpass von Hecht den erneuten Ausgleich zum 2:2 her. Kurz vor der Halbzeitpause fiel dann nach einer Ecke die erneute Führung für die SG Pösing/Wetterfeld: Nach einem Ballgewinn flankte Schwarzfischer auf Fischer, der sich im Strafraum durchsetzte und per Kopf zum 2:3-Pausenstand traf.