SV Pullach startet mit Derby-Sieg gegen FCD II

Absteiger behält mit 2:1 die Oberhand – Lucky Punch durch Michael Wich

Dank des Last-Minute-Treffers von Neuzugang und Joker Michael Wich zum 2:1 (1:1)-Sieg ist Landesliga-Absteiger SV Pullach im Landkreis-Derby gegen die U23 des FC Deisenhofen ein erfolgreicher Einstand in der Bezirksliga Süd gelungen. „Ich hätte ein Unentschieden auch genommen, aber so ist es natürlich super“, freute sich SVP-Trainer Fabian Beigl über den Lucky Punch, während FCD-Coach Andreas Budell die späte Entscheidung gegen sein Team mächtig wurmte: „Das 2:1 war verhinderbar.“ In einer vom Start weg munteren Partie ging der SVP durch einen Kopfball von Maximilian Stapf nach Ecke von David Perl in Führung (12.). „Wir wussten, dass wir bei den Standards Vorteile haben. Gut, dass wir da schnell in Führung gegangen sind“, sagte Beigl. Deisenhofen schlug allerdings sofort zurück: Benedikt Schmidmaier nutzte ein Geschenk der Pullacher Abwehr per Abstauber (14.).

Beide Teams verzeichneten bis zur Pause weitere Hochkaräter: Auf Pullacher Seite verzog Robin Hoffmann nach einem Konter (25.), Antonio Brandi wurde in bester Position abgegrätscht (28.). Deisenhofens U23 war jeweils nach tollen Kombinationen der Führung nah: Noah Rehm schoss drüber (20.), Lukas Vollmer lupfte stark, hatte aber Pfostenpech (27.), Florian Weber schob knapp am langen Eck vorbei (40.). Gegen Ende des ersten Durchgangs wäre eine FCD-Führung nicht unverdient gewesen.

Nach der Pause ließen die Gäste allerdings die letzte Konsequenz in der Offensive vermissen. „Die erste Halbzeit war in Ordnung, aber in der zweiten haben wir es einfach nicht mehr sauber zu Ende gespielt“, kritisierte Budell. Zweimal Weber (48., 71.) und Rehm (58.) prüften den stark parierenden SVP-Keeper Leopold Bayerschmidt immerhin mit Schüssen von der Strafraumgrenze.

Die dickeren Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit hatte allerdings Pullach: So köpfte Stapf nach dem bis dahin besten SVP-Angriff drüber (61.), Marvin Fauths Treffer wurde wegen Abseits nicht gegeben (63.) - eine äußerst knappe Entscheidung. Dann setzte sich Stapf energisch durch, spielte auf Brandi, der ebenfalls noch einmal querlegte. Beide hätten wohl besser selbst abgeschlossen, so verpuffte diese Riesen-Doppelchance (68.). Als Perl nach schöner Vorarbeit von Stapf und Wich aus kurzer Distanz vorbei schoss (87.), roch es endgültig nach einer Punkteteilung. Doch dann war Hoffmann plötzlich durch, legte in Bedrängnis zurück, der Ex-Chamer Wich kam angerauscht und versenkte die Kugel zum 2:1 (90.).

„Wir haben beim Abschlag des Gegners nicht schnell genug nach hinten umgeschaltet. Die Leute, die reinkommen, müssen frisch sein und bis zum Schlusspfiff Vollgas geben“, ärgerte sich Budell. Beigl strahlte hingegen: „Mich freut es nach der harten Vorbereitung unheimlich für die Jungs. Es war ein Fifty-Fifty-Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir dem Gegner zu viel Platz gelassen, da hatten wir ein bisschen Glück. Aber dann hatten wir auch unsere Chancen. Und schön, dass dann mit Michael Wich ausgerechnet der eingewechselte Neuzugang trifft.“

SV Pullach – FC Deisenhofen U23 2:1 (1:1) SV Pullach: Bayerschmidt - Neubauer, Adomeit, Barho, Sadiq, Perl, Stanic, R. Hoffmann, Fauth (90.+2 Tunga), Stapf, Brandi (76. Wich) FC Deisenhofen U23: Widmann - Leucht, Cosic, Özbek, Lindenauer (46. D. Hoffmann), Vollmer, Lippmann, Perneker (73. Schmidt), Schmidmaier (80. Rogalski), Rehm (72. Ngeukeu), Weber (86. Roth) Tore: 1:0 Stapf (12.), 1:1 Schmidmaier (14.), 2:1 Wich (90.) Zeitstrafe: Barho (70.)

