SV Preilack triumphiert beim Hallenturnier in Hosena

Das Hallen-Turnier des SV Blau-Gelb Hosena hat am heutigen Samstag einen Sieger gefunden. Im Modus jeder gegen jeden setzte sich der SV Preilack nach fünf intensiven Spielen an die Spitze des Feldes. Sechs Mannschaften, ein durchgehender Rhythmus und zehn Minuten Spielzeit pro Partie sorgten für einen kompakten Hallennachmittag, der von Tempo, klaren Entscheidungen und spürbarer Spannung geprägt war.

SV Preilack mit maximaler Effizienz Der SV Preilack präsentierte sich über den gesamten Turnierverlauf hinweg konstant und zielstrebig. Vier Siege aus fünf Spielen brachten zwölf Punkte und den ersten Platz. Besonders deutlich fiel der 6:0-Erfolg gegen den SV Aufbau Deutschbaselitz II aus, der das Torverhältnis auf 17:7 anwachsen ließ. Auch gegen die SpG Hosena/Großkoschen und den FSV Lauta setzte sich Preilack souverän durch. Trotz der abschließenden Niederlage gegen den LSV Bergen blieb der Spitzenplatz ungefährdet.

Ein Turnier ohne Umwege Der Wettbewerb in Hosena folgte einem klaren Konzept. Alle sechs Teams traten in einer gemeinsamen Gruppe an, ohne Zwischen- oder K.-o.-Runden. Jede Begegnung floss direkt in die Abschlusstabelle ein. Diese Struktur verlieh jedem Spiel sofortige Bedeutung und ließ keine taktischen Rechenspiele zu. Punkte und Tore entschieden unmittelbar über die Platzierung.

LSV Bergen mit starkem Schlusspunkt

Der LSV Bergen 1990 belegte mit zehn Punkten Rang zwei. Die Mannschaft überzeugte mit 18 erzielten Treffern und zeigte vor allem in den offensiven Phasen ihre Durchschlagskraft. Der klare 5:1-Erfolg im letzten Turnierspiel gegen den SV Preilack setzte einen sportlichen Schlusspunkt und unterstrich die Qualität des Teams. Zuvor hatte Bergen unter anderem gegen den FC BSW Lausitz und den SV Aufbau Deutschbaselitz II deutliche Siege eingefahren.

Gastgeber mit stabiler Leistung

Die SpG Hosena/Großkoschen beendete das Turnier punktgleich mit dem LSV Bergen auf dem dritten Platz. Drei Siege und zwei Unentschieden sorgten für zehn Punkte und ein positives Torverhältnis von 10:9. Besonders der Erfolg gegen den LSV Bergen sowie die konstante Präsenz in engen Spielen unterstrichen die Wettbewerbsfähigkeit der Gastgeber, die vor heimischem Publikum lange im Rennen um die Spitze blieben.

FSV Lauta im Mittelfeld

Der FSV Lauta sammelte sechs Punkte und belegte Rang vier. Mehrere Unentschieden verhinderten eine bessere Platzierung, zugleich zeigte die Mannschaft stabile Leistungen in engen Partien. Der knappe Sieg gegen den SV Aufbau Deutschbaselitz II sowie das Remis gegen den FC BSW Lausitz hielten Lauta im Mittelfeld der Tabelle.

FC BSW Lausitz mit wechselhaften Ergebnissen

Der FC BSW Lausitz kam auf vier Punkte und Platz fünf. Nach einem Sieg gegen den SV Aufbau Deutschbaselitz II gelang ein Unentschieden gegen den FSV Lauta, doch deutliche Niederlagen gegen die Spitzenteams verhinderten ein weiteres Vorrücken. Das Torverhältnis von 5:11 spiegelt einen Turnierverlauf wider, der von einzelnen Höhepunkten, aber auch klaren Rückschlägen geprägt war.

Schwerer Stand für Aufbau Deutschbaselitz

Der SV Aufbau Deutschbaselitz II blieb ohne Punktgewinn und musste sich mit dem letzten Platz begnügen. Trotz engagierter Auftritte geriet die Mannschaft in mehreren Begegnungen früh in Rückstand und fand nur selten Zugriff auf das Spielgeschehen. Das Torverhältnis von 3:17 verdeutlicht die sportlichen Herausforderungen des Turniers.