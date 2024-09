SV Polling mit 0:6-Niederlage: „Haben auf unsere Fehler gewartet, und die haben wir produziert“

Aus Landkreissicht war es eine Art unangekündigtes Wochenende der offenen Türe. Sieben Gegentreffer für den ASV Habach, deren sechs für den VfL Denklungen. Und auch beim Fußball-Kreisligisten SV Polling schlug es am Samstag ein halbes Dutzend Mal ein, ohne dass die Elf von Willi Link auch nur annähernd einen Ausgleich schaffen konnte. Nach der 0:6-Niederlage bei der Reserve des TuS Geretsried müssen sich die Klosterdörfler trotz ihres vorderen Tabellenplatzes nun mit einem negativen Torverhältnis auseinandersetzen.

Schon in der ersten Halbzeit brachten die flinken Geretsrieder die Elf vom Jakobsee einige Male gehörig ins Schwitzen. „Die Ausbildung kommt nicht von ungefähr“, hält Link mit Blick auf den üppigen Pool an Talenten fest. Der SV-Trainer erkannte Vorteile beim TuS in puncto Technik, Spielschnelligkeit und der Ruhe bei der Spieleröffnung. Die Art wie die Geretsrieder spielen, unterscheidet sich von den meisten Kreisligisten doch erheblich. Auch der TSV Peißenberg hatte unlängst lange Zeit Schwierigkeiten, sich auf die ungewohnten Gegebenheiten einzustellen. Dennoch reichte es immerhin für eine Punkteteilung.

Mit dem 0:3 war die Partie gelaufen