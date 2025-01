SV Oberbergkirchen gelingt Transfercoup: Ex-Regionalliga-Kicker kommt

Nach einer hervorragenden Hinrunde ohne Niederlage kann der SV 66 Oberbergkirchen in der Winterpause die nächste positive Nachricht vermelden. Den Verantwortlichen rund um Trainer Slobodan Jezildjic ist es gelungen, den umworbenen Außenbahnspieler Lukas Sehorz wieder nach Hause zu holen! Der 23-Jährige war bereits in der Jugend beim SVO, bevor er seine höherklassige Karriere bei der SpVgg Unterhaching und dem TSV Buchbach fortsetzte. Zuletzt war er für die SpVgg Landshut in der Landesliga aktiv.

Aufgrund von Verletzungspech und dem zeitlichen Druck im Rahmen seines Studiums hat er sich nun dazu entschieden, zu seinem Heimatverein zurückzukehren – zu großer Freude des SVO.