SV Normannia Pfiffligheim: Mit Kapitän Möbius zum Klassenerhalt

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der SV Normannia Pfiffligheim. Zum A-Klassisten hat uns Bernd Hallermann, Torwart in Pfiffligheim, folgende Informationen übermittelt.

"Innerhalb des Teams ist die Stimmung sehr gut. Auch wenn die Ergebnisse oft nicht gepasst haben kam keine negative Stimmung auf, die Mannschaft ist intakt."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"In den Spielen, in denen wir unser Potential abgerufen haben, waren wir auch den Top-Teams der Liga ebenbürtig. Da haben wir teils sehr unglücklich knappe Niederlagen kassiert. Mit vielen sehr jungen Spielern fehlte manchmal auch noch die Cleverness, was aber normal ist. Oft haben wir auch nach Rückständen eine gute Moral gezeigt und kaum richtige Klatschen bekommen. In der Rückrunde wollen wir natürlich noch eine Schippe drauf packen und uns öfter mit Punkten belohnen."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Aus der zweiten Mannschaft stoßen Mier Mohamad und Tim Fuhrmann, der bereits in der Hinrunde eingesetzt wurde, hinzu. Mit Torhüter Niklas Renkel kehrt ein alter Bekannter von den Nibelungen zurück. Außerdem ist nach verletzungsbedingt verpasster Hinrunde Kapitän Daniel Möbius wieder an Bord. Abgänge haben wir keine."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir wollen natürlich über dem Strich bleiben und noch möglichst weit nach oben klettern. Wir wollen topfit in die Rückrunde gehen, um unsere Leistung über 90 Minuten bringen zu können und so auch die knappen Dinger auf unsere Seite zu ziehen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Monsheim macht es stark, wenn nichts gravierendes passiert, stehen sie auch am Ende oben. Bzgl. Abstieg will ich keine Prognose geben, Hauptsache wir sichern die Klasse und das möglichst frühzeitig."

