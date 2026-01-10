SV Niedernhausen verkündet Transfer-Viererpack

Wiesbaden. Kaum rollt der Ball am zweiten Tag des Wiesbadener Schiedsrichter-Turniers in der Horst-Bundschuh-Halle ( hier könnt ihr alle Partien im Liveticker verfolgen ), schon gibt es personelle Neuigkeiten. Gruppenligist SV Niedernhausen verstärkt sich mit gleich vier Neuzugängen, bestätigt Sportlicher Leiter Stephan Mohr.

Einer davon, Alessandro Eberhardt, stand schon vor Wochen fest. Mit Mert Demirtas, Sulayman Jalllow (beide Türkischer SV) und Quirin Wimmer (FC Bierstadt) komplettieren drei weitere das Quartett. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir stehen noch auf einem Abstiegsplatz und wollen unsere Punkteausbeute voranbringen. Wir glauben, dass die vier uns weiterhelfen werden", kündigt Mohr zeitgleich noch Verstärkung im Tor an.

Valentin Drettas wird lange fehlen

Mit dem Türkischen SV und Bierstadt habe man sich auf eine Ablösesumme geeinigt, die im Winter ohnehin frei verhandelbar ist. Eberhardt musste aufgrund eines Unfalls acht Monate zwangspausieren, dementsprechend musste der SVN für den langjährigen Kapitän des TSV Bleidenstadt finanziell nicht aufkommen. Ferner erlitt Verteidiger Valentin Drettas im Spiel gegen Biebrichs U23 kurz vor der Winterpause einen Kreuzbandriss, zieht zudem studienbedingt nach Mailand - Mohr erwartet eine Rückkehr erst in einem Jahr.

Zukunft von Trainerteam bereits im November geklärt

Auf dem Trainerposten hat der Autal-Klub bereits im November mit der Verlängerung von Chefcoach André Meudt und seinem spielenden Co-Trainer Sebastian Gurok ein starkes Zeichen gesetzt. An die Formkurve, die vor der Winterpause nach oben zeigte, soll im März angeknüpft werden. "Wir sind optimistisch, dass wir das noch packen", betont Mohr und hofft auf ein verletzungsfreies Schiri-Turnier.