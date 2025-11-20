Vorletzter Niedernhausen verlängert mit Trainern

Niedernhausen. Neustart in der Gruppenliga vom Nullpunkt: Nach dem Rückzug seiner ersten Mannschaft während der Verbandsliga-Saison 2024/25 waren der Sportliche Leiter Stephan Mohr und Trainer Andre Meudt das Projekt Anfang 2025 angegangen. Und glaubten, nach arbeitsintensiven Monaten einen Kader zusammengestellt zu haben, der eine Platzierung abseits der fünf Abstiegsränge gewährleisten würde. Es kam – fürs Erste – anders, das Autal-Team liegt vor dem Gastspiel beim Nachbarn FC Bierstadt (So., 15 Uhr) mit 15 Punkten auf dem vorletzten Rang. Dazu steht am Donnerstagabend noch das Pokalspiel beim SV Erbenheim an. Mit vier Punkten Abstand zum Sechstletzten SG Rauen-thal/Martinsthal, der in Sachen Schiedsrichter-Soll ebenso wie der SV Wallrabenstein, die SGN Diedenbergen, die SKG 23 Wiesbaden und der SV Erbenheim einen Punkt abgezogen bekommt.

„Es ist holprig angelaufen, aber unser Projekt ist nicht gescheitert, es läuft“, sieht Stephan Mohr allemal Möglichkeiten, mit winterlichen Nachjustierungen den Klassenerhalt zu schaffen. Vier neue Feldspieler und ein Torhüter, das wäre die Wunschvorstellung. Wohlwissend, dass bei den Regularien in der Winterwechselperiode stets der abgebende Verein am längeren Hebel sitzt, sprich, die Ablösebeträge frei verhandelbar sind. Ein personeller Schachzug, den die SVN-Verantwortlichen selbst vollziehen konnten, ist bereits getätigt.

Ein unerwarteter, wenn nicht sogar ein in Verbindung mit der nicht zufriedenstellenden Punktausbeute überraschender. Mit Cheftrainer Andre Meudt und dem spielenden Co-Trainer Sebastian Gurok habe man bereits „klassenunabhängig“ für die Spielzeit 2025/26 verlängert, bestätigt Stephan Mohr: „Ein Zeichen an die Spieler, ans Umfeld und auch nach draußen. Wir messen ihre Arbeit nicht an Punkten, sondern am täglichen Tun. Insofern sind wir mit beiden sehr zufrieden. Diese Entscheidung war uns wichtig.“

In der Kreisoberliga Rheingau-Taunus hatte zuvor die SG Meilingen mit der frühen Verlängerung von Trainer Nico Moser ein ähnlich bemerkenswertes Signal gesetzt. Aus Niedernhausener Sicht habe man den Ball damit auch ein Stück weit zur Mannschaft gespielt, so Mohr. Wobei Verletzungen und Spieler, die nicht mehr dabei sind, das Aufgebot zahlenmäßig reduziert haben.

Meudt und Gurok freuen sich über großes Vertrauen

Umso wichtiger ist die vorgesehene winterliche Auffrischung. Parallel rechnet sich Stephan Mohr nach dem erkämpften 2:1 über den Unterbau von Biebrich 02 auch in Bierstadt Zählbares aus, ehe es am letzten Spieltag des Jahres zu Spitzenreiter VfB Unterliederbach geht. „Wir freuen uns, als Trainer in dieser Form Rückendeckung zu bekommen. Das hat uns schon positiv überrascht. Gerade auch deshalb, weil der Verein nach einer hohen Niederlage auf uns zugekommen war. Unser Dank geht an den Verein, dass er uns damit so großes Vertrauen ausgesprochen hat“, sagt Andre Meudt und verweist auf die äußerst harmonische Zusammenarbeit mit Sebastian Gurok. Meudt bekennt aber auch: „Eigentlich war ein sicherer Mittelplatz das Ziel. Aber wir wie auch der Verein haben gemerkt, dass es Zeit braucht, um verschiedene Charaktere und Typen in einer neuen Mannschaft unter einen Hut zu bekommen. Aber ich bin guten Mutes, dass wir die Klasse halten können.“

Für FC Bierstadt gilt nur die Monika-Preuß-Tabelle

Bei Derby-Gastgeber FC Bierstadt ist Monika Preuß der gute Geist rund ums Vereinsheim. Akribisch pflegt sie den ganz speziellen Tabellen-Steckkasten mit Ergebnissen, Tabelle, Punktestand, Torverhältnis und Vorschau auf die nächsten Spiele. In dieser Tabelle hat der FCB jene 26-Punkte, die das 5:1 vom ersten Spieltag gegen Türk Kelsterbach miteinbeziehen. Bekanntlich war das Spiel kurz vor Schluss abgebrochen worden, nachdem ein mit Gelb-Rot bedachter Kelsterbacher Spieler im Vorbeigehen mit einem Ausspruch das Leben des Schiedsrichter-Assistenten bedroht hatte. Urteil: Wertung 5:1, 20 Spiele Sperre gegen den Kelsterbacher. Gegen die Länge der Sperre, nicht gegen die Wertung, hat Kelsterbach inzwischen Einspruch eingelegt. Wodurch die Spielwertung wieder aus der offiziellen Tabelle genommen wurde. Unverständlich für FCB-Coach René Keutmann, der hofft, dass bald wieder alles seine Ordnung hat. So lange geht der Blick auf die Moni-Preuß-Tabelle, in der am Sonntag nach dem Spiel eine weitere Punktezufuhr auftauchen soll. Auch wenn mit Marcel Krabler (Gelb-Rot-Sperre) und Kai Krambo (auf frühzeitig angekündigter Weltreise) zwei Spieler fehlen.

Weiter spielen: Spvgg. Eltville – TSV Bleidenstadt, SV Erbenheim – FC Dorndorf, FV Biebrich 02 II – SKG 23 Wiesbaden, SGN Diedenbergen – SV Wallrabenstein, SG Rauenthal/Martinsthal – VfB Unterliederbach (alle So., 15 Uhr).





