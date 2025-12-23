SV Newroz Hildesheim legt nach: Nächster Transfer sorgt für Aufsehen

Der abstiegsbedrohte Landesligist SV Newroz Hildesheim hat nach der Verpflichtung von Ex-Profi Keanu Brandt den nächsten namhaften Neuzugang präsentiert und damit erneut ein deutliches Zeichen für die Rückrunde gesetzt.

Mit Khalil Seblene wechselt ein offensiver Mittelfeldspieler vom TSV Havelse U19 nach Hildesheim. Der Transfer stand bereits seit einigen Wochen fest. Seblenes bisheriger Verein überwintert als Tabellenzweiter der U19-Regionalliga Nord und hat sich damit für die höchste deutsche Nachwuchsspielklasse, die U19-DFB-Nachwuchsliga, qualifiziert.

Seinen ersten Eindruck im Trikot des Landesligisten hinterließ der 18-Jährige bereits am 19. November in einem Testspiel gegen den Bezirksligisten MTV Wolfenbüttel II. Beim 3:2-Erfolg erzielte Seblene schon in der dritten Spielminute einen Treffer und zeigte darüber hinaus seinen mannschaftsdienlichen Stil, Spielintelligenz sowie seinen ausgeprägten Offensivdrang. Diese Qualitäten sollen dem Team in der Rückrunde zusätzliche Impulse geben.