Königstransfer mit Signalwirkung: Keanu Brandt verstärkt den SV Newroz

Der SV Newroz Hildesheim setzt im Abstiegskampf der Landesliga Hannover ein deutliches Zeichen. Mit Keanu Brandt stößt ein Spieler mit Profi-Erfahrung in der Winterpause zum Team.

Der SV Newroz Hildesheim hat seinen Kader für die Rückrunde der Landesliga Hannover gezielt verstärkt und Keanu Brandt verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kommt von Hannover 96 II und soll der Mannschaft von Trainer Adem Cabuk im Kampf um den Klassenerhalt zusätzliche Qualität verleihen. Newroz überwintert aktuell auf Tabellenplatz 14 und steht in der zweiten Saisonhälfte unter Zugzwang.

Brandt bringt Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit. In der laufenden Spielzeit absolvierte er elf Einsätze für Hannover 96 II in der Regionalliga. In der Vorsaison kam er zudem in der 3. Liga für die Niedersachsen auf 27 Partien und erzielte dabei zwei Treffer. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er im Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96, zudem sammelte er bereits in der Junioren-Bundesliga auf höchstem Niveau Erfahrung.