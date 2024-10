SV Miesbach im Nachholspiel: Eine Einheit auf dem Platz

Miesbach – Das Nachholspiel beim TSV Fridolfing am Dienstagabend war für den SV Miesbach die erwartet schwere Aufgabe . Dennoch löste der Aufsteiger diese ordentlich und setzte sich beim Schlusslicht der Bezirksliga Ost am Ende verdient mit 3:1 durch. „Wir sind als Einheit auf dem Platz gestanden, der Sieg war verdient. Ein Sonderlob hat sich die Defensive verdient. Torwart Michael Wiesböck hat stark gehalten und beide Innenverteidiger haben ein Tor geschossen“, sagte SV-Trainer Hans-Werner Grünwald nach dem Schlusspfiff.

Miesbach hatte das Zepter in der Hand

Die Miesbacher fanden gut ins Spiel, das beim ersten Anlauf zur Halbzeit beim Stand von 0:0 wegen Gewittern abgebrochen werden musste. Fridolfing suchte sein Heil in langen Bällen, die allerdings sehr berechenbar waren, sodass die Gäste das Zepter fest in der Hand hatten und Fridolfing weitgehend in der eigenen Hälfte einschnürten. Maximilian Wiedmann scheiterte nach zehn Minuten noch an TSV-Keeper Maximilian Kiermeier, leistete allerdings wenig später Schützenhilfe beim 0:1. Einen 25-Meter-Freistoß von Sean Erten ließ er fallen und Josef Sontheim staubte zur Miesbacher Führung ab. Wenig später parierte der TSV-Keeper dann aber stark bei einem Alleingang von Sontheim.