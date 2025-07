SV Meppen verpflichtet Offensivspieler Niclas Nadj

Der SV Meppen hat seine Offensive verstärkt und Offensivspieler Niclas Nadj vom SC Paderborn 07 verpflichtet. Der 24-Jährige bringt Zweitliga-Erfahrung mit und soll in der kommenden Saison für mehr Variabilität und Kreativität im Angriff der Emsländer sorgen.

Nadj, der sowohl im Zentrum als auch auf beiden Außenbahnen einsetzbar ist, stammt aus der Jugend des FC St. Pauli und spielte mehrere Jahre für die zweite Mannschaft der Hamburger in der Regionalliga Nord. Über Weiche Flensburg führte sein Weg 2022 zum SC Paderborn, wo er insgesamt 18 Einsätze in der 2. Bundesliga absolvierte. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der gebürtige Hamburger an den Drittligisten SC Verl ausgeliehen und sammelte dort weitere Spielpraxis auf hohem Niveau.