Warum der SV Meppen einfach Meister werden muss

Es gibt Dinge im Leben, die sind so sicher wie das „Moin“ am Morgen im Norden: Ostfriesentee mit Kandis, Regen bei Rückenwind und der SV Meppen als heimlicher Favorit, sobald der Ball in der Regionalliga Nord wieder rollt. Und in dieser Saison? Da wird nicht lang gefackelt. Meppen macht’s einfach. Ganz sachlich, ganz norddeutsch und mit dem leisen Selbstbewusstsein eines Klubs, der noch den Duft der 3. Liga in der Nase trägt.

Klar, Konkurrenz gibt’s. In Emden träumt man lautstark vom ganz großen Sprung, in Oldenburg flüstert man lieber davon, und in Drochtersen will man wenigstens "oben mitmischen", was ja bekanntlich in Niedersachsen so viel heißt wie: „Wir greifen an, aber sag’s keinem.“ Und dann ist da eben Meppen. Ein Klub, der den Abstieg verdaut hat wie ein kühles Bier nach einem durchwachsenen Spiel: mit einem kräftigen „Weiter geht’s!“.