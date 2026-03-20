SV Menzelen mit klarem Sieg, SV Schwafheim festigt Platz sechs

Spieltag 24 in der Kreisliga A Moers: Der SV Menzelen feiert einen klaren Erfolg gegen den VfL Rheinhausen, während der SV Schwafheim gegen FC Viktoria Alpen nach zwischenzeitlichem Ausgleich zurückschlägt und wichtige Punkte sichert.
Der SV Menzelen hat sich mit 4:0 gegen den VfL Rheinhausen durchgesetzt und damit den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld gehalten. Bereits in der Anfangsphase brachte Robin Brüggen die Gastgeber in Führung (4.), die damit früh die Kontrolle übernahmen. Zwar bot sich Brüggen später die Chance, per Foulelfmeter zu erhöhen, doch er scheiterte am Torwart (23.). Im weiteren Verlauf blieb die Partie lange offen, ehe Menzelen in der Schlussphase nachlegte. Zunächst erhöhte Mario Alkämper (76.), während die Gäste kurz zuvor nach Gelb-Rot gegen Niklas Stoll in Unterzahl geraten waren. In den letzten Minuten bauten Luca Terfloth (89.) und Nick Kuhlmann (90.+6) den Vorsprung weiter aus, sodass der Sieg letztlich deutlich ausfiel.
Der SV Schwafheim gewann gegen den FC Viktoria Alpen mit 3:1 und festigte damit Rang sechs. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung brachte Danilo Gazija die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (41.), doch Niklas Welzbacher glich noch vor dem Seitenwechsel aus (45.). Nach der Pause ging Schwafheim erneut in Führung, diesmal durch ein Eigentor von Welzbacher (51.). In der Folge blieb es bei der knappen Führung, ehe Noah Schlebusch in der Nachspielzeit den Endstand herstellte (90.+1).
25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Menzelen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - TV Asberg
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - Concordia Rheinberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Moers-Meerfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - Rumelner TV
So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - ESV Hohenbudberg
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Sonsbeck II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rumelner TV - GSV Moers II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - Büdericher SV
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Millingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SSV Lüttingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Budberg II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TV Asberg - VfL Rheinhausen
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