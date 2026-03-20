SV Menzelen mit klarem Sieg, SV Schwafheim festigt Platz sechs

Sieg für SV Menzelen. – Foto: Riccarda Maszun

Spieltag 24 in der Kreisliga A Moers: Der SV Menzelen feiert einen klaren Erfolg gegen den VfL Rheinhausen, während der SV Schwafheim gegen FC Viktoria Alpen nach zwischenzeitlichem Ausgleich zurückschlägt und wichtige Punkte sichert.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Der SV Menzelen hat sich mit 4:0 gegen den VfL Rheinhausen durchgesetzt und damit den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld gehalten. Bereits in der Anfangsphase brachte Robin Brüggen die Gastgeber in Führung (4.), die damit früh die Kontrolle übernahmen. Zwar bot sich Brüggen später die Chance, per Foulelfmeter zu erhöhen, doch er scheiterte am Torwart (23.). Im weiteren Verlauf blieb die Partie lange offen, ehe Menzelen in der Schlussphase nachlegte. Zunächst erhöhte Mario Alkämper (76.), während die Gäste kurz zuvor nach Gelb-Rot gegen Niklas Stoll in Unterzahl geraten waren. In den letzten Minuten bauten Luca Terfloth (89.) und Nick Kuhlmann (90.+6) den Vorsprung weiter aus, sodass der Sieg letztlich deutlich ausfiel.

Der SV Schwafheim gewann gegen den FC Viktoria Alpen mit 3:1 und festigte damit Rang sechs. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung brachte Danilo Gazija die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (41.), doch Niklas Welzbacher glich noch vor dem Seitenwechsel aus (45.). Nach der Pause ging Schwafheim erneut in Führung, diesmal durch ein Eigentor von Welzbacher (51.). In der Folge blieb es bei der knappen Führung, ehe Noah Schlebusch in der Nachspielzeit den Endstand herstellte (90.+1).

Spieltext FC Meerfeld - SV Sonsbeck II

Spieltext Rheurdt-Sch. - GSV Moers II

Spieltext Hohenbudb. - BüdericherSV

Morgen, 15:30 Uhr Rumelner TV Rumelner TV SV Millingen SV Millingen 15:30 live PUSH

Spieltext Rumelner TV - SV Millingen

Spieltext C. Rheinberg - Schwafheim II

Morgen, 15:00 Uhr TV Asberg TV Asberg SSV Lüttingen Lüttingen 15:00 PUSH

Spieltext TV Asberg - Lüttingen

Spieltext FC Neuk.-Vlu II - SV Budberg II

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

So., 29.03.26 13:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Menzelen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Budberg II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - TV Asberg

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Millingen - Concordia Rheinberg

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Moers-Meerfeld

So., 29.03.26 15:30 Uhr Büdericher SV - Rumelner TV

So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - ESV Hohenbudberg



26. Spieltag

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Sonsbeck II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rumelner TV - GSV Moers II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - Büdericher SV

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Millingen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SSV Lüttingen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Budberg II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TV Asberg - VfL Rheinhausen

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