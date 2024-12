SV Magstadt jubelt beim Kreisliga-Cup des SV Althengstett

Hochklassige Gruppenphase

In der Gruppenphase zeigten sich viele Teams in Bestform und legten den Grundstein für ihre späteren Erfolge. In Gruppe A dominierte der KSC Sindelfingen mit einer konstant starken Leistung und 10 Punkten. Knapp dahinter qualifizierte sich das Team des Gastgebers, SV Althengstett II, mit 9 Punkten für die nächste Runde. Besonders spannend wurde es in Gruppe B, wo die JSG Hengstett mit 9 Punkten als Gruppensieger hervorging. Dahinter folgten der SV Hoffeld II und FV Radnik Sindelfingen mit jeweils 6 Punkten, wobei die Tordifferenz den Ausschlag gab.