SV Kleestadt mit verdientem 5:1-Erfolg gegen SG Sandbach

Am 6. Spieltag der Kreisoberliga zeigte der SV Kleestadt eine überragende Leistung und sicherte sich mit einem klaren 5:1-Sieg gegen die SG Sandbach drei verdiente Punkte. Besonders die erste Halbzeit war die stärkste Vorstellung der bisherigen Saison.

Bereits in der 12. Minute brachte T. Hafner Kleestadt nach einem schönen Pass von S. Daum mit 1:0 in Führung. Dieses Tor öffnete die Tür für eine dominante Phase, in der wir mit schnellen Ballgewinnen und zielstrebigen Angriffen immer wieder gefährlich wurden. Nur fünf Minuten später erhöhte erneut T. Hafner nach starker Vorarbeit auf 2:0. Zu diesem Zeitpunkt hätte es bereits 3:0 stehen müssen, was dann in der 24. Minute auch geschah, als S. Kurz einen Foulelfmeter sicher zum 3:0 verwandelte. Bis zur Halbzeit hätten wir die Führung sogar noch weiter ausbauen können, doch auch so war Sandbach mit dem 3:0-Rückstand noch gut bedient.