SV Kleestadt II festigt mit verdientem 3:0-Sieg den dritten Platz

Am 4. Spieltag der Saison sicherte sich unsere zweite Mannschaft mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den FC Viktoria Schaafheim II drei wichtige Punkte und festigte damit den dritten Tabellenplatz. Die erste Halbzeit verlief zunächst ruhig, beide Teams agierten vorsichtig, und das Spieltempo war eher gemächlich. Wir kamen zwar zu zwei klaren Chancen, doch erst kurz vor der Halbzeit brachte uns A. Selzer mit dem verdienten 1:0 in Führung. Mit diesem Treffer ging es dann in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen wir zunehmend die Spielkontrolle, während Schaafheim II sichtbar nachließ. Unser Torhüter J. Metzler musste dennoch in einigen gefährlichen Situationen eingreifen und hielt uns mit starken Paraden im Spiel. In der 70. Minute baute C. Reymendt die Führung auf 2:0 aus, und zu diesem Zeitpunkt hätten wir eigentlich schon höher führen müssen, da wir zahlreiche gute Möglichkeiten nicht verwerten konnten. Erst in der 90. Minute setzte P. Berwing mit einem sehenswerten Solo den Schlusspunkt zum 3:0.

Mit diesem verdienten Sieg festigen wir unseren dritten Tabellenplatz und bleiben weiterhin in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen.