SV Jechtingen setzt auf Kontinuität

Der SV Jechtingen absolviert nach dem Abstieg aus der Kreisliga A bisher eine erfolgreiche Saison. In der Kreisliga B, Staffel I, überwintert der CLub derzeit auf dem zweiten Platz, punktgleich mit dem Tabellenführer FV Nimburg. "Darum sollte es nur wenige überraschen, dass die Kaiserstühler, ob des positiven Saisonverlaufs, auf Kontinuität setzen", heißt es nun in einer Mitteilung des SVJ. "Änderungsbedarf gibt es keinen, daher wurde in diesem Winter auch nicht nach weiteren Verstärkungen gesucht. Das Trainer-Trio um Christian Bär traut dem Bestandskader den direkten Wiederaufstieg weiterhin zu und blickt optimistisch nach vorn."

Darüber hinaus hat der SV Jechtingen bereits die Planungen für die kommende Spielzeit vorangetrieben. "Unabhängig vom Ergebnis der aktuellen Saison 22/23, hat der Verein zudem bereits die Zusage fast aller Spieler erhalten", konnte der Club vermelden. Zugleich sei man darum bemüht, "nun auch den letzten verbliebenen Spieler von einem Verbleib zu überzeugen".