SV Ippensen/Wohnste empfängt TV Sottrum

– Foto: Lennart Blömer



Die Partie wird um 15 Uhr auf dem Wohnster Fußballplatz angepfiffen. Nach dem Sieg gegen Verden am vergangenen Spieltag liegt die SV aktuell auf Platz 9. Der TV, der ebenfalls zuletzt einen Sieg gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn verbuchte, belegt Platz elf der Bezirksligatabelle und ist damit nicht weit von der SV entfernt.



SV-Trainer Timo Peters erwartet eine spannende Partie zwischen den beiden Teams. „Unsere Chancen am Wochenende stehen gut. Ich denke, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams brauchen die Punkte. Wir hatten eine gute Trainingswoche und sind gut auf das Spiel vorbereitet. Am Ende wird das Team die drei Punkte behalten, welches bereit ist, mehr zu investieren“, so der Coach.