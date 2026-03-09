SV Hülben mit 7:1-Wahnsinn, Viererpack-Gala in Metzingen, Spielabbruch

TuS Metzingen – GSV Hellas Reutlingen 4:4

Was für ein unglaubliches Spektakel in Metzingen, das eigentlich eine eigene Chronik verdient hätte! Es entwickelte sich ein Duell zweier Ausnahme-Torjäger. Georgios Chatzimalousis (9.) eröffnete den Torreigen für Hellas, doch Metzingen antwortete mit Wut im Bauch: Telmo Teixeira-Rebelo (17., 27.) drehte die Partie mit einem leidenschaftlichen Doppelpack zunächst komplett. Als Andrei Manolache (42.) kurz vor der Pause auf 3:1 erhöhte, schien Metzingen auf der Siegerstraße. Doch nach dem Seitenwechsel wurde es wild: Georgios Chatzimalousis (47.) verkürzte, woraufhin Serhan Sahin (50.) den alten Abstand zum 4:2 wiederherstellte. In der 53. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Georgios Chatzimalousis (53.) markierte den Anschluss, während Doppeltorschütze Telmo Teixeira-Rebelo (53.) mit einer Roten Karte vom Platz flog. In Unterzahl verteidigte Metzingen verbissen, doch der überragende Georgios Chatzimalousis (87.) krönte seine Viererpack-Gala kurz vor Schluss mit dem Ausgleich zum 4:4-Endstand. Ein Spiel, das niemand so schnell vergessen wird!

SG Kirchentell./Kusterdingen – TSV Betzingen 1:3

Auch in Kirchentellinsfurt war es die Show eines einzelnen Akteurs, der den Unterschied machte. Zunächst brachte Liridon Preniqi (38.) die Gäste aus Betzingen noch vor der Halbzeit in Führung. Die Spielgemeinschaft kam mit viel Herzblut aus der Kabine und belohnte sich durch den Ausgleich von Noah Mauser (61.). Doch die Schlussphase gehörte ganz allein dem Betzinger Torjäger: Liridon Preniqi (78.) stellte die Weichen erneut auf Sieg, bevor erneut Liridon Preniqi (90.) per Foulelfmeter seinen lupenreinen Hattrick perfekt machte und den Auswärtssieg zementierte. Ein Erfolg der individuellen Klasse.

Anadolu SV Reutlingen – Young Boys Reutlingen U23 II abgebrochen

Das Reutlinger Stadtduell wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

SV Wannweil – TSV Eningen 1:5

Der TSV Eningen präsentierte sich in Wannweil vor 80 Zuschauern als extrem fokussierte Einheit und ließ den Hausherren kaum Raum zum Atmen. Bereits früh stellten Patrick März (8.) und Leon Fleischer (17.) die Weichen auf Auswärtssieg. Wannweil keimte kurz nach dem Seitenwechsel Hoffnung auf, als Kaan Görkem Genis (48.) den Anschlusstreffer markierte. Doch Eningen blieb eiskalt: Joschua Hummel (65.) erhöhte, bevor ein unglückliches Eigentor von Dennis Rasch (68.) die Vorentscheidung brachte. Den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung setzte Tim Jaeth (73.). Ein verdienter Erfolg der Gäste, die ihre spielerische Überlegenheit konsequent in Tore ummünzten.

TSV Mähringen – SV Degerschlacht 2:2

In Mähringen gab es ein intensives Duell, das erst in der allerletzten Sekunde seinen emotionalen Höhepunkt fand. Rasid Demirel (37.) brachte die Hausherren in Führung, doch Degerschlacht antwortete pünktlich zum Pausenpfiff durch Alexander Bothar (45.). Nach dem Seitenwechsel ging Mähringen durch Orhan Bobic (49.) erneut in Front und verteidigte diesen knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis tief in die Nachspielzeit. Als alle schon mit einem Heimsieg rechneten, schlug Alexander Bothar (90.) mit seinem zweiten Treffer des Tages erneut zu und rettete den Gästen einen Last-Minute-Punkt. Ein Unentschieden der puren Moral!

TSV Sondelfingen – TSV Oferdingen 2:0

Vor 50 Zuschauern in Sondelfingen entwickelte sich eine konzentrierte Partie, in der die Hausherren die nötige Geduld bewiesen. Kevin Geiger (20.) brach nach zwanzig Minuten den Bann und gab seinem Team die nötige Sicherheit. Oferdingen mühte sich redlich und investierte viel Energie in die Offensive, fand jedoch keine Lücke im tadellos organisierten Abwehrbollwerk der Sondelfinger. In der Schlussphase machte schließlich Luke Rohde (80.) mit einer entschlossenen Einzelaktion alles klar und besiegelte den Heimerfolg. Ein Sieg der taktischen Reife und defensiven Stabilität.