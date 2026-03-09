SV Hülben mit 7:1-Wahnsinn, Viererpack-Gala in Metzingen, Spielabbruch

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
In Metzingen erlebten die Zuschauer ein Spiel, das nach einem kuriosen Auftakt völlig in eine Richtung kippte. Zunächst gingen die Hausherren unfreiwillig in Führung, als Luca May (5.) ein Eigentor unterlief. Hülben schüttelte diesen Schock jedoch mit beeindruckender Spielfreude ab: Marvin Delimar (12.) glich früh aus, bevor die große Show von Christian Locher (25., 35.) begann, der die Partie noch vor der Pause drehte. Ein herber Rückschlag für Metzingen war die Gelb-Rote Karte gegen Armin Sivic (45.) pünktlich zum Seitenwechsel. In Überzahl kannte der SV Hülben kein Pardon mehr: Sören Stach (50.) und erneut Marvin Delimar (53.) erhöhten zügig, ehe Christian Locher (76.) seinen Dreierpack schnürte und Christoph Hochhaus (79.) den Endstand in einer einseitigen Begegnung besiegelte. Ein Auswärtssieg der absoluten Entschlossenheit.
Der FC Engstingen präsentierte sich vor heimischer Kulisse als extrem fokussierte Einheit und ließ Wittlingen über die gesamte Spielzeit kaum Raum zur Entfaltung. Matti Rupp (23.) brach Mitte der ersten Halbzeit den Bann und gab seinem Team die nötige Sicherheit. Nach dem Seitenwechsel münzten die Hausherren ihre spielerische Überlegenheit konsequent in weitere Tore um: Bennet Werz (52.) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff, bevor Dustin Schmid (69.) für die Vorentscheidung sorgte. Den emotionalen Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung setzte Cedric Schnitzer (81.) in der Schlussphase. Ein Erfolg der taktischen Disziplin, bei dem die Engstinger Defensive zudem keinen einzigen nennenswerten Abschluss zuließ.
Es entwickelte sich ein klassisches Kampfspiel, bei dem die Entscheidung erst in der allerletzten Sekunde fiel. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften in intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld, wobei Torchancen Mangelware blieben. Erst nach über einer Stunde gelang den Gästen der Durchbruch, als Johannes Scheu (65.) mit einer entschlossenen Einzelaktion die Führung für Bremelau erzielte. Die Hausherren warfen in der Schlussphase mit viel Wut im Bauch alles nach vorne und wurden tatsächlich belohnt: In der letzten Minute der regulären Spielzeit behielt Sven Döbler (90.) vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum viel umjubelten Ausgleich. Eine Punkteteilung, die dem unbändigen Kampfgeist beider Teams entsprach.
In dieser Begegnung suchten die Zuschauer vergeblich nach dem entscheidenden Torerfolg, sahen dafür aber ein taktisch geprägtes Duell auf hohem defensivem Niveau. Beide Spielgemeinschaften agierten mit höchster Konzentration in der Hintermannschaft und ließen kaum brenzlige Situationen in den Strafräumen zu. Das Geschehen spielte sich weitgehend zwischen den Strafräumen ab, wo um jeden Zentimeter Boden leidenschaftlich gerungen wurde. Da keine Tore fielen, blieb es bei einer Nullnummer. Ein Punkt der moralischen Standfestigkeit für beide Seiten, die damit ihre Stabilität in der Abwehr unter Beweis stellten.
Der TSV Holzelfingen siegte durch eine hocheffiziente Vorstellung in Sonnenbühl. Bereits früh stellte Philipp Louis Kunkel (13.) die Weichen auf Auswärtssieg. Sonnenbühl mühte sich redlich und investierte viel Energie, um zurück in die Partie zu finden, doch ein Treffer von Felix Taxis (45.+2) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte versetzte der Heimelf einen psychologisch schweren Schlag. Im zweiten Durchgang kontrollierte Holzelfingen das Geschehen mit viel Übersicht. In der Schlussphase schraubten Simeon Haupt (82.) und erneut Philipp Louis Kunkel (86.) mit seinem zweiten Treffer das Ergebnis in die Höhe. Ein verdienter Erfolg der Gäste, die ihre Chancen eiskalt nutzten.
In Auingen sahen die Fans eine Partie, die bis tief in die zweite Halbzeit völlig offen war und erst durch späte Nadelstiche der Gäste entschieden wurde. Auingen verteidigte mit viel Herzblut und hielt das Unentschieden lange Zeit fest, fand offensiv jedoch kaum Mittel gegen die kompakt stehenden Lichtensteiner. Die Erlösung für den FC brachte schließlich Thomas Szymanski (77.), der eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Hausherren zur Führung nutzte. In der Schlussminute machte Maurice Follet (90.) mit einer entschlossenen Aktion alles klar und besiegelte den Auswärtssieg der Gäste. Ein Erfolg der Beharrlichkeit.
Ein intensiver Schlagabtausch, der bereits in der Anfangsphase seine wesentlichen Höhepunkte erlebte. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Jan Flöte (3.) einen Handelfmeter bereits nach wenigen Augenblicken sicher im Kasten unterbrachte. Bad Urach zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte mit viel Leidenschaft den schnellen Ausgleich. Die Bemühungen wurden belohnt, als Hadi Omeirat (23.) nach einer schönen Kombination zum 1:1 traf. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften den entscheidenden Moment, doch die stabilen Defensivreihen ließen keinen weiteren Treffer mehr zu. Eine gerechte Punkteteilung, die vom frühen Einsatzwillen beider Vertretungen lebte.
Kreisliga A2:
Was für ein unglaubliches Spektakel in Metzingen, das eigentlich eine eigene Chronik verdient hätte! Es entwickelte sich ein Duell zweier Ausnahme-Torjäger. Georgios Chatzimalousis (9.) eröffnete den Torreigen für Hellas, doch Metzingen antwortete mit Wut im Bauch: Telmo Teixeira-Rebelo (17., 27.) drehte die Partie mit einem leidenschaftlichen Doppelpack zunächst komplett. Als Andrei Manolache (42.) kurz vor der Pause auf 3:1 erhöhte, schien Metzingen auf der Siegerstraße. Doch nach dem Seitenwechsel wurde es wild: Georgios Chatzimalousis (47.) verkürzte, woraufhin Serhan Sahin (50.) den alten Abstand zum 4:2 wiederherstellte. In der 53. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Georgios Chatzimalousis (53.) markierte den Anschluss, während Doppeltorschütze Telmo Teixeira-Rebelo (53.) mit einer Roten Karte vom Platz flog. In Unterzahl verteidigte Metzingen verbissen, doch der überragende Georgios Chatzimalousis (87.) krönte seine Viererpack-Gala kurz vor Schluss mit dem Ausgleich zum 4:4-Endstand. Ein Spiel, das niemand so schnell vergessen wird!
Auch in Kirchentellinsfurt war es die Show eines einzelnen Akteurs, der den Unterschied machte. Zunächst brachte Liridon Preniqi (38.) die Gäste aus Betzingen noch vor der Halbzeit in Führung. Die Spielgemeinschaft kam mit viel Herzblut aus der Kabine und belohnte sich durch den Ausgleich von Noah Mauser (61.). Doch die Schlussphase gehörte ganz allein dem Betzinger Torjäger: Liridon Preniqi (78.) stellte die Weichen erneut auf Sieg, bevor erneut Liridon Preniqi (90.) per Foulelfmeter seinen lupenreinen Hattrick perfekt machte und den Auswärtssieg zementierte. Ein Erfolg der individuellen Klasse.
Der TSV Eningen präsentierte sich in Wannweil vor 80 Zuschauern als extrem fokussierte Einheit und ließ den Hausherren kaum Raum zum Atmen. Bereits früh stellten Patrick März (8.) und Leon Fleischer (17.) die Weichen auf Auswärtssieg. Wannweil keimte kurz nach dem Seitenwechsel Hoffnung auf, als Kaan Görkem Genis (48.) den Anschlusstreffer markierte. Doch Eningen blieb eiskalt: Joschua Hummel (65.) erhöhte, bevor ein unglückliches Eigentor von Dennis Rasch (68.) die Vorentscheidung brachte. Den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung setzte Tim Jaeth (73.). Ein verdienter Erfolg der Gäste, die ihre spielerische Überlegenheit konsequent in Tore ummünzten.
In Mähringen gab es ein intensives Duell, das erst in der allerletzten Sekunde seinen emotionalen Höhepunkt fand. Rasid Demirel (37.) brachte die Hausherren in Führung, doch Degerschlacht antwortete pünktlich zum Pausenpfiff durch Alexander Bothar (45.). Nach dem Seitenwechsel ging Mähringen durch Orhan Bobic (49.) erneut in Front und verteidigte diesen knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis tief in die Nachspielzeit. Als alle schon mit einem Heimsieg rechneten, schlug Alexander Bothar (90.) mit seinem zweiten Treffer des Tages erneut zu und rettete den Gästen einen Last-Minute-Punkt. Ein Unentschieden der puren Moral!
Vor 50 Zuschauern in Sondelfingen entwickelte sich eine konzentrierte Partie, in der die Hausherren die nötige Geduld bewiesen. Kevin Geiger (20.) brach nach zwanzig Minuten den Bann und gab seinem Team die nötige Sicherheit. Oferdingen mühte sich redlich und investierte viel Energie in die Offensive, fand jedoch keine Lücke im tadellos organisierten Abwehrbollwerk der Sondelfinger. In der Schlussphase machte schließlich Luke Rohde (80.) mit einer entschlossenen Einzelaktion alles klar und besiegelte den Heimerfolg. Ein Sieg der taktischen Reife und defensiven Stabilität.
Kreisliga A3:
In Rottenburg sahen die Zuschauer einen echten Blitzstart der Gäste, der die gesamte Statik der Partie früh festlegte. Während sich viele noch sortierten, bewies Marius Ulmer (4.) höchste Konzentration und brachte die Spielvereinigung bereits nach wenigen Augenblicken in Front. In der Folge entwickelte sich ein intensives Ringen um jeden Meter Boden, bei dem die Rottenburger Reserve unermüdlich gegen den Rückstand anrannte. Die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung jedoch mit viel Herzblut und hoher taktischer Disziplin bis zum Schlusspfiff. Ein Auswärtssieg der frühen Entschlossenheit.
In Ofterdingen entwickelte sich ein zähes Geduldsspiel, das erst nach einer Stunde Spielzeit seinen entscheidenden Wendepunkt fand. Bodelshausen bewies in der Schlussphase die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Kasten: Zunächst markierte Martin Ruoff (60.) die wichtige Führung, bevor Matthias Schmid (63.) nur drei Minuten später mit dem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung sorgte. Die Hausherren mobilisierten in der verbleibenden Zeit zwar noch einmal alle Kraftreserven, fanden jedoch keine Lücke mehr im kompakten Defensivverbund des VfB. Ein Erfolg der Konsequenz.
In einer Begegnung, die vor allem durch taktische Marschrouten geprägt war, suchten beide Mannschaften vergeblich nach der entscheidenden Lücke im gegnerischen System. Da keine Tore fielen, blieb es bei einer Nullnummer. Die Abwehrreihen auf beiden Seiten agierten mit höchster Konzentration und ließen über die gesamte Spielzeit kaum nennenswerte Großchancen zu. Das Geschehen spielte sich weitgehend im Mittelfeld ab, wo um jeden Ball leidenschaftlich gerungen wurde, sodass die Punkte nach einem intensiven Duell schließlich geteilt wurden. Ein Zähler der moralischen Standfestigkeit für beide Seiten.
Wurmlingen untermauerte seine Ambitionen durch eine sehr konzentrierte Vorstellung im ersten Durchgang. Johannes Fuhrer (27.) brach nach knapp einer halben Stunde den Bann und brachte seine Farben mit einer entschlossenen Einzelaktion in Führung. Die Hausherren blieben am Drücker und legten noch vor dem Pausentee nach, als Anton Engst (38.) den Ball zum 2:0 im Gehäuse unterbrachte. Im zweiten Spielabschnitt kontrollierte der SVW das Geschehen souverän und verteidigte den Vorsprung mit viel Übersicht gegen die Bemühungen der Derendinger Reserve. Ein verdienter Heimsieg der mannschaftlichen Geschlossenheit.
In Mössingen sahen die Fans ein enges Ringen, das durch eine einzige gelungene Offensivaktion in der zweiten Halbzeit entschieden wurde. Lange Zeit bissen sich die Angreifer an den stabilen Hintermannschaften die Zähne aus, bis schließlich Florentin Wagner (67.) die nötige Ruhe vor dem Kasten bewies und den goldenen Treffer des Tages erzielte. Neustetten warf in der dramatischen Schlussphase mit viel Wut im Bauch alles nach vorne, konnte das Bollwerk der SGM jedoch nicht mehr bezwingen. Ein Erfolg der puren Beharrlichkeit für die Hausherren.
Was für eine furiose Wende in Lustnau nach einem zunächst schwierigen Start! Die Gäste gingen zunächst durch Janis Kapp (27.) in Führung und nahmen den Vorsprung mit in die Pause. Doch nach dem Seitenwechsel brannte der TSV Lustnau ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab. Herausragender Akteur war Bekai Jagne (48.), der zunächst per Foulelfmeter ausglich und nur sechzig Sekunden später durch erneut Bekai Jagne (49.) die Partie komplett drehte. Constantin Jerome Alexander Diem (68.) und Tom Rinderknecht (69.) schraubten das Ergebnis per Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten weiter in die Höhe, ehe erneut Bekai Jagne (76.) mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt setzte. Eine Machtdemonstration in der zweiten Halbzeit.
Ein hochemotionaler Schlagabtausch, der bereits früh durch einen Strafstoß von Marvin Jauch (5.) für die Gäste eröffnet wurde. Wendelsheim bewies jedoch ein riesiges Kämpferherz und drehte die Begegnung durch einen leidenschaftlichen Doppelpack von Manuel Brunnenmiller (27., 65.). Die Freude der Hausherren währte jedoch nur kurz, da Hirrlingen unbeeindruckt blieb und unermüdlich am Ausgleich arbeitete. Die Belohnung folgte prompt, als Elia Reichle (70.) nur fünf Minuten nach dem Rückstand zur Stelle war und den Endstand markierte. Eine Punkteteilung, die dem enormen Einsatzwillen beider Teams bis zur letzten Sekunde entsprach.
