Drei Spielabbrüche - Faustschläge, Flaschenwurf: Was ist passiert?

– Foto: Timo Babic

Kreisliga B6 Rems/Murr/Hall



Die Begegnung zwischen dem TAHV Gaildorf und dem SSV Schwäbisch Hall II wurde abgebrochen. Der TAHV Gaildorf teilt gegenüber FuPa dies dazu mit: "Das Spiel wurde in der 85. Spielminute von Seitens des Schiedsrichters abgebrochen, da es zu einer verbaler und körperlichen Auseinandersetzung beider Teams, sowie Zuschauern gab. Angefangen hat das Ganze mit einem Foulspiel ausgehend von einem unserer Spieler an einem der Spieler des SSV. Daraufhin wurde unser Spieler mit folgenden verbalen Ausdrücken von seitens des gefoulten Spielers des SSV „du Hurensohn“ und in Richtung unseres Teams „ihr seid alles Missgeburten“ beleidigt. Dieses Szenario spielte sich neben des zuständigem Schiedsrichters ab. Somit kochten die Emotionen auf beiden Seiten weiter hoch und es kam zur beidseitigen Rudelbildung. Bei dieser Rudelbildung kam es zu beidseitig ausgehenden Faustschlägen. Zwei Spieler des SSV sind dann einen unserer Zuschauer körperlich angegangen mit Faustschlägen auf den Kopf und Tritte in den Genitalbereich. Daraufhin hat besagter Zuschauer aus Emotionen heraus eine Flasche in Richtung der SSV-Spieler geworfen, welche dann unglücklicherweise einen dieser getroffen hat. Wir dulden dieses Verhalten in unserem Verein nicht und entschuldigen uns als Verein für dieses. Jedoch finden wir das Verhalten vom SSV Schwäbisch Hall auch nicht in Ordnung, da diese nun die Schuld auf unsere Seite schieben und in ihrer Stellungnahme in deren Instagram-Story, sowie im Live-Ticker behaupten, dass all das von uns aus ging und es nun so dargestellt wird, als wären unsere Spieler die Drahtzieher der ganzen Situation. Wir werden uns nun auch in Verbindung mit dem SSV Schwäbisch Hall setzen und uns entschuldigen für das Verhalten, aber dennoch klarstellen, dass deren Stellungnahme nicht der ganzen Wahrheit entspricht. Das, was heute bei unserem Spiel passiert ist, hat nichts im Fußball zu suchen und wir werden intern mit allen Beteiligten sprechen und Maßnahmen durchführen."

Vom SSV Schwäbisch Hall kommen gegenüber FuPa diese Infos: "Ein Spieler von Gaildorf, der als Zuschauer da war, hat nach einer Rangelei nach einem Foulspiel an unserem Spieler von außen eine Flasche auf seinem Kopf geschmissen, die zufolge einer Platzwunde führte. Daraufhin gab es weitere Rangeleien, worauf hin der Schiedsrichter das Spiel abgebrochen hatte, im Stand von 4:0 für den SSV in der 85. Minute." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.