SV Hohentengen zündet 7:1-Torfeuerwerk, Spitzenduo im Gleichschritt

Am 7. Spieltag der Abstiegsrunde der Landesliga Württemberg, Staffel 4, liegen Mietingen und Türkgücü Ulm mit Siegen an der Tabellenspitze gleichauf. Der SV Hohentengen gelang ein beeindruckender Auswärtssieg in Oberzell.

Elias Madarac brachte die Gastgeber in der 24. Minute per Foulelfmeter in Führung. Türkgücü Ulm schlug schnell zurück: Özhan Aksoy traf in der 29. Minute zum Ausgleich und legte in der 76. Minute den zweiten Treffer nach. Ismael Demiray setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt für die Gäste, die weiterhin ungeschlagen bleiben. ---

Hohentengen legte einen Blitzstart hin, als Yannick Ender bereits in der 2. Minute das 1:0 erzielte. Beniamino Fellini (21.) und Fabian Baur (26.) erhöhten auf 3:0. Sascha Hohmann brachte Oberzell in der 31. Minute auf 1:3 heran, bevor Manuel Heinzler mit zwei Treffern (45., 53.) den Vorsprung weiter ausbaute. Jamie Lutz (75.) und erneut Fabian Baur (78.) sorgten schließlich für den 7:1-Endstand. ---

Ein spätes Tor von Jonathan Hummler in der 80. Minute entschied die Partie zugunsten der Gäste aus Biberach. Türkspor Neu-Ulm blieb trotz einiger guter Möglichkeiten torlos und verpasste den Anschluss an die Tabellenspitze. ---

Ein umkämpftes Spiel in Laupheim entschied Marcello Lorenzo Mignemi in der 59. Minute mit seinem Treffer zum 1:0. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Stefan Steinle in der 89. Minute brachte Laupheim die Führung über die Zeit und bleibt ungeschlagen, jedoch mit vielen Unentschieden weiterhin im Tabellenmittelfeld. ---

Robin Ertle brachte Mietingen mit einem frühen Treffer in der 13. Minute in Führung. Alexander Brehm glich in der 32. Minute für die Gäste aus. Doch erneut war es Robin Ertle, der mit seinem zweiten Tor in der 55. Minute den Heimsieg für Mietingen sicherte und die Tabellenführung inne hat. ---