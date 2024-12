SV Hilkenbrook: Pause bis Ende Januar – Fokus auf Erholung

Mit 24 Punkten aus 16 Spielen liegt der SV Hilkenbrook in der 1. Kreisklasse Emsland Nord auf Platz fünf und damit in der oberen Tabellenhälfte. Co-Trainer Miko Büter zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden, hebt aber auch Verbesserungspotenzial hervor.

Die Mannschaft genießt bis Ende Januar/Anfang Februar eine Trainingspause, um die Feiertage mit den Familien zu verbringen und neue Energie zu tanken. Büter betont: „Bis dahin gilt es die Feiertage mit den Familien zu genießen und Körner zu sammeln.“ Danach startet die Vorbereitung auf die Rückrunde, in der der Fokus auf spielerischer Weiterentwicklung liegen wird.

Das Saisonziel, sich in der oberen Tabellenhälfte zu platzieren, wurde erreicht. Dennoch sieht Büter ungenutztes Potenzial: „Wir haben in der Hinserie einige Punkte unnötig liegen gelassen. Da gilt es in der Rückrunde anzusetzen und dem positiv entgegenzuwirken.“

Ein Schlüssel für den Erfolg ist der neue Spielertrainer, der laut Büter sofort den erhofften Umschwung brachte: „Die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerstamm wird sehr bald ‚seine Früchte‘ tragen.“