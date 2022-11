SV Gottenheim schlägt auch TSV Alemannia Zähringen Spitzenspiel in der Frauen-Verbandsliga zwischen dem SV Gottenheim und dem TSV Alemannia Zähringen wurde den Erwartungen gerecht

Das Spiel begann munter, ohne großes, gegenseitiges Abklopfen. Die beiden ersten Angriffe fuhr die SVG-Offensive, die jedoch in der guten Abwehrreihe der Freiburgerinnen im Sand verliefen. Den ersten Schuss auf ein Tor gab Aileen Meixner für die Freiburgerinnen ab, dieser stellte jedoch keine Herausforderung für Leonie Landmann im Tor der Schwarz-Weißen dar. Das Gästeteam von Trainer Mark Gundlach erarbeitete sich in der Folge Vorteile. Der Druck auf die Gottenheimer Abwehr war groß und Stürmerin sowie Allroundtalent Vanessa Ziegler half in der Defensive mit aus. Das Zentrum war somit gesichert und die Freiburgerinnen kamen über Außen. Eine Flanke von Jule Hauser (16.) rutschte ihr leicht über den Schuh und landete auf der Gottenheimer Latte. Das war die beste und einzige Torchance in der ersten Halbzeit. Die Dreierkette in der Abwehr der Tunibergerinnen spielte ruhig und sicher, hielt lange den Ball. Für schnelle Gegenangriffe fehlte in der Offensivabteilung Vanessa Ziegler als dritte Anspielstation neben Jana Werz und Julia Meyer. Insgesamt war aber auch die Passqualität in die Spitze bei den Gästen die bessere. Gottenheims Pässe wurden schnell abgelaufen oder Werz und Meyer konnten sich im Eins-gegen-Eins nicht entscheidend durchsetzen. Die Gäste mussten über die Außen kommen, doch im letzten Drittel ließen die Schwarz-Weißen nichts zu. Ohne Torerfolge bat Schiedsrichter Tobias Frattini zur Halbzeitpause.

Im zweiten Spielabschnitt setzt Gottenheim seine größte Stärke, die Offensive, besser ein. Die Passqualität in die Spitzen war besser und Michaela Seifritz sowie Elisa Brenn konnten als Sechser mehr offensive Akzente setzen. Ein Passfehler läutete dann das 1:0 ein. Aus Zähringens Defensive wurde der Ball diagonal ins Zentrum gespielt. Vanessa Ziegler konnte den Ball abfälschen, der dann direkt bei Julia Meyer landete. Meyer spielte quer zu Jana Werz, die noch zwei Gegenspielerinnen aussteigen ließ und aufs Tor schoss. Lisa Heintze kam im Tor zwar noch mit dem Fuß an das Spielgerät, doch rutschte das Leder über den Spann ins Tor (52.). Zehn Minuten später trat Julia Meyer von rechts einen Freistoß vor das Tor der Alemannia. Die Kopfabwehr missglückte und im Durcheinander legte Milena Bühler den Ball für Vanessa Ziegler ab, die mit ihrem erfolgreichen Schuss auf 2:0 erhöhte. Zähringen war jetzt unter großem Zugzwang, konnte aber zunächst weiterhin nicht zu seinem Spiel in der ersten Halbzeit zurückfinden. Allerdings waren die Gäste auch nicht bereit, alles für den Anschlusstreffer zu riskieren, vor allem nicht, sich das 3:0 einzufangen. Erst später, als Jana Werz und Mila Oberlin häufiger ins Abseits gerieten, lief die Maschinerie der Gäste wieder – allerdings erneut erfolglos. Die Abwehr um Milena Bühler, Ronja Gottschling und Lisa Kümmerlin stand. Entlastungsangriffe über die beiden Außen Lena Dägele und Leni Kaufmann/Mila Oberlin brachten Gefahr. Besonders erfreulich: Maya Gottschling wurde in der 78. Minute für Jana Werz eingewechselt. Damit kehrte eine der Langzeitverletzten aus der vergangenen Oberligasaison 2021/2022 zurück, die sich damals in der Hinrunde verletzte, sich aber erst Anfang April operieren ließ. Rund siebeneinhalb Monate nach dem Eingriff am Knie, sorgte sie jetzt wieder für Gefahr im Angriff.

Nach dem Abpfiff wurde der Sieg zunächst mit einigen Freigetränken gefeiert und nach dem Duschen mit einer Essenseinladung des Fördervereins. Gefeiert wurde von Einigen noch bis nach dem Ende des Spiels der Zweiten gegen 20 Uhr.

Tore: 1:0 Jana Werz (52.), 2:0 Vanessa Ziegler (62.)