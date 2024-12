SV Gonsenheim: Den Lucky Punch verpasst

Ein mühsames, zähes Spiel hatte Anouar Ddaou befürchtet. Und so gern er auch Unrecht gehabt hätte – der Trainer des SV Gonsenheim wurde bestätigt. Leistungsgerecht ging das Oberliga-Gastspiel beim FC Karbach 0:0 aus.

Ein „sehr torchancenarmes Spiel“ sah Ddaou auf seifigem, schmierigem und tiefem Platz. Zweikämpfe prägten das Geschehen, sauberer Fußball war schwierig. Ryoji Matsumura hatte vor dem Seitenwechsel einen Hundertprozenter für die Gäste auf dem Fuß, Karbach-Stürmer Max Wilschrey scheiterte danach an Paul Simons Reflex und dem Pfosten. In der Schlussphase gab dann der SVG Gas, doch Maurice Neukirchs Zwölf-Meter-Schuss strich um Millimeter am Tor vorbei. Und zwei Minuten vor Schluss verzog Yannik Ischdonat nach einem Ball über die Kette aus aussichtsreicher Position.