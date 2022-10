SV Gonsenheim: "Brutaler Zweikämpfer mit feinem Fuß" Wenn sogar Karim Zeghli fast ein Tor schießt, ist klar: Die Wildpark-Elf war drückend überlegen, gewinnt gegen Eisbachtal hoch verdient

Nun brauchte es das Tor nicht, der SVG war vom Start weg drückend überlegen, gewann scheinbar ohne Mühe 4:0 (3:0). Und Zeghli marschierte immer wieder vor. „Hat leider nicht so funktioniert, wie ich wollte“, lächelt das Gonsenheimer Eigengewächs, das in B- und A-Jugend bei Schalke 04 und Wehen Wiesbaden aktiv war, eher gequält. Der erste Sprung in höhere Gefilde soll nicht der letzte bleiben. „Ich versuche, mich in jedem Training und jedem Spiel zu verbessern und so hoch zu kommen, wie es geht“, sagt Zeghli, der im kommenden Jahr seine kaufmännische Ausbildung beendet.

"Unser Dauerbrenner"

„Unseren Dauerbrenner“ nennt ihn Trainer Anouar Ddaou. Links hinten, der Platz ist in einer auf manchen Positionen durchaus umkämpften Startelf fest reserviert. „Karim ist eine Bank, sehr verlässlich, arbeitet extrem an sich, entwickelt sich sukzessive immer weiter“, lobt der 42-Jährige, „er haut immer alles raus, ein brutaler Zweikämpfer mit feinem Fuß.“ Ein Spieler, der immer wieder anschiebt, marschiert, Tore auflegt. Und Teil einer, zumindest seit dem 2:3-Auftakt im Eisbachtal, gut funktionierenden Defensive, die nun erstmals seit dem Heimspiel gegen Schott Mitte August auch wieder in der Oberliga die Null gehalten hat. Und das ist ja der Haupt-Job der Verteidiger.

Vorne ging alles für die Gäste viel zu schnell. Yannik Ischdonat schlenzte den Ball nach Belel Meslems Kurzpass sehenswert in den Winkel (9.) und hätte vor dem Seitenwechsel durchaus einen Viererpack schnüren können. Zum 2:0 schlug die Alzeyer Fahrgemeinschaft schon wieder zu, Ecke Meslem, eingedrückt von Ufuk Kömesögütlü (21.). Und dann verwandelte Yoel Yilma noch zwei Foulelfmeter, die jeweils Lukas Rodwald herausgeholt hatte (32., 52.), ehe die Partie austrudelte. Der Job war weit vor dem Abpfiff erledigt, Torwart Paul Simon musste keinen Ball halten.