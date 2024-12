SV Germania Schöneiche verlängert mit Torhütertalent Jason Manthei

Manthei wechselte 2023 aus der U19 des TuS Sachsenhausen zur Germania und überzeugte in der Brandenburgliga auf Anhieb. Bereits in seiner ersten Saison durfte der damals 18-Jährige in zwei Ligaspielen ran. In der laufenden Spielzeit hat er seine Position gefestigt und stand in 12 von 15 Begegnungen im Tor der Schöneicher. Zudem führte er die U19 in der Vorsaison zur Vizemeisterschaft und ins Halbfinale des Landespokals.

„Wir freuen uns, dass wir frühzeitig eine Einigung zur Verlängerung mit Jason erzielen konnten“, sagte Danny Kempter, Sportlicher Leiter der Germania. „Wir sind absolut überzeugt, dass wir noch sehr viel Freude mit Jason haben werden. Er ist eine wichtige Säule für die kommenden Jahre unseres Brandenburgliga-Teams.“