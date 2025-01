SV Germania Grefrath: Zwischenspurt hat gut getan

Die Kreisliga-A-Fußballer des SV Germania Grefrath haben in dieser Saison viel Zeit gebraucht, um in die Spur zu finden. Ein Zwischenspurt brachte die Gartz-Elf allerdings zurück ins Rennen um den Klassenerhalt. In der Rückrunde soll es besser laufen.

In der Wohlfühloase Grefrath läuft allerdings nicht alles optimal. So hoch die Trainingsbeteiligung auch ist, am Spieltag selbst gab es gerade in der ersten Saisonphase immer wieder Personalprobleme. Zu viele Aktivitäten außerhalb des Fußballs brachten die Gartz-Elf in Schwierigkeiten. Und auch fußballerisch gibt es noch einiges zu verbessern. „Wir machen noch zu viele Fehler im Spielaufbau“, sagt Gartz und betont: „Wir belohnen uns zu häufig nicht für unsere Leistung.“ Zudem müsse seine Mannschaft im Bereich Fitness noch etwas zulegen. „Hinten raus haben uns immer ein paar Körner gefehlt“, so Gartz, der in der Winterpause ordentlich anziehen will.

Personal

Gute Nachrichten gibt es von der Personalfront: Stammkeeper Yannick Hansen ist zurück. Und auch Kapitän Damian Kaluza soll nach seiner Knieverletzung schon langsam wieder ins Training einsteigen. Neu mit dabei sind außerdem Max Walsh (Holzheim II) und Tiago Filipe Pinho Ferreira (TuS Grevenbroich). Sie erweitern den Kader in der Rückrunde.

Ausblick

Am Dienstag hat Grefrath die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Oberstes Ziel bleibt der Klassenerhalt. „Wir wollen uns schnellstmöglich von unten lösen, damit wir nicht bis zum letzten Spieltag zittern müssen“, so Gartz. In der Vorbereitung stehen vier Testspiele auf dem Programm: Los geht es am 2. Februar gegen den TSV Urdenbach. Es folgen Spiele gegen den SV Walbeck (9. Februar), Teutonia Kleinenbroich (16. Februar) und die SG Neukirchen/Hülchrath (23. Februar).