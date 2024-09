SV Gadderbaum sichert sich knappen Erfolg gegen TuS Jöllenbeck II

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 13.00 Uhr

Austragungsort: Bielefeld

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: TuS Jöllenbeck II gegen SV Gadderbaum 2:3 (0:2)

Bielefeld. Ein spannendes Duell bietet sich dem Publikum im Bielefelder -NICKON- Naturstadion am Sonntag.

Achraf El Ayadi versenkt den ersten Ball und verschafft der Gastmannschaft früh die Führung (15). greift der Schiri in die Tasche. Der TuS Jöllenbeck II steckt einmal Gelb ein (25). Der SV Gadderbaum hält sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Ivan Pacheco. Die Gadderbaumer setzen nochmal nach: In Minute 31 fällt das zweite Tor durch Louis Richter. Innerhalb der nächsten Minuten greift der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Gadderbaum muss noch einmal Gelb hinnehmen. Und auch Tor Nummer drei kann Jöllenbeck-Torwart Tim Schoen nicht verhindern (47).

Der Vorsprung des SV Gadderbaum scheint uneinholbar. Doch die Mannschaft um Trainer Frank Milse kämpft weiter und in Minute 75 gelingt Jonas Raddatz endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holt das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich soll es jedoch nicht mehr reichen. Es steht 3:1 für den SV Gadderbaum.

Das Spiel ist fast vorbei, da folgt noch ein Einschlag: Fünf Minuten vor Abpfiff manövriert Jan Lasse Stegmann den Ball erfolgreich über die Linie. Den Vorsprung der Rivalen können die Bielefelder aber nicht mehr ausgleichen (85). Platz sieben gehört den Gadderbaumern.

Die Aufstellungen: TuS Jöllenbeck II - SV Gadderbaum

TuS Jöllenbeck II: Ilyas Cakar (10), Romeo Klein (9), Lennart Janzen (17), Tim Schoen (1), Nemanja Stajic (14), Finn Luca Bornemann (20), Robin Steffen (3), Nils Juffernholz (23), Cedric Berger (16), Jannis Koch (4), Nick Landwehrmann (8)

SV Gadderbaum: Achraf El Ayadi (7), Patrick Trüggelmann (12), Steven Calarco (11), Louis Richter (10), Can Dar (23), Julian Gerber (6), Daniel Steinbrück (18), Jannik Heckmann (4), Nenad Jankovic (8), Marvin Hirch (17), Mathis Böhrnsen (19)

Schiedsrichter: Güven Güngör (Werther (Westf.))

Assistent: Murat Cokluk



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.