SV Frauenstein findet Nachfolger für Michael Klinkhammer

Wiesbaden. Abseits des Parketts beim 53. Hallenturnier des TSV Bleidenstadt, das die Spvgg. Sonnenberg für sich entschied, sorgten Personalentscheidungen außerhalb ebenfalls für Gesprächsstoff. Beim SV Frauenstein steht nach dem Rücktritt von Michael Klinkhammer kurz vor der Winterpause nun der Nachfolger fest.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Sportlicher Leiter Werner Orf, der das Team interimsmäßig betreut hatte, präsentierte mit Stefan Carbach eine interne Lösung. „Er hat seit anderthalb Jahren überragende Arbeit geleistet. Das ist ein junger Kerl, der gute Ansätze mitbringt und den ich fördern möchte“, erklärt Orf. Zwar habe es auch Gespräche mit externen Kandidaten gegeben, „nachdem Klinkes aber aufgehört wird, war er aber mein Favorit.“ Die zweite Mannschaft wird zunächst bis Sommer 2026 von Frauenstein-Urgestein Kevin McMillan betreut.