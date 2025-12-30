 2025-12-17T10:26:01.779Z

Stefan Carbach (im Bild) übernimmt im Winter die erste Mannschaft des SV Frauenstein.
Stefan Carbach (im Bild) übernimmt im Winter die erste Mannschaft des SV Frauenstein. – Foto: Michael Stielow - Archiv

SV Frauenstein findet Nachfolger für Michael Klinkhammer

Kreisoberligist präsentiert interne Lösung und befördert Stefan Carbach zum Trainer der ersten Mannschaft +++ Urgestein übernimmt "Zweite" bis zum Sommer

Wiesbaden. Abseits des Parketts beim 53. Hallenturnier des TSV Bleidenstadt, das die Spvgg. Sonnenberg für sich entschied, sorgten Personalentscheidungen außerhalb ebenfalls für Gesprächsstoff. Beim SV Frauenstein steht nach dem Rücktritt von Michael Klinkhammer kurz vor der Winterpause nun der Nachfolger fest.

Sportlicher Leiter Werner Orf, der das Team interimsmäßig betreut hatte, präsentierte mit Stefan Carbach eine interne Lösung. „Er hat seit anderthalb Jahren überragende Arbeit geleistet. Das ist ein junger Kerl, der gute Ansätze mitbringt und den ich fördern möchte“, erklärt Orf. Zwar habe es auch Gespräche mit externen Kandidaten gegeben, „nachdem Klinkes aber aufgehört wird, war er aber mein Favorit.“ Die zweite Mannschaft wird zunächst bis Sommer 2026 von Frauenstein-Urgestein Kevin McMillan betreut.

