 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Michael Klinkhammer ist nicht mehr Trainer beim SV Frauenstein.
Michael Klinkhammer ist nicht mehr Trainer beim SV Frauenstein. – Foto: Willi Roth - Archiv

Frauenstein-Coach tritt nach 1:6-Klatsche zurück

Michael Klinkhammer kündigt nach desaströsem Auftritt in Kastel seinen sofortigen Rücktritt an +++ Orf übernimmt bis zur Winterpause

Verlinkte Inhalte

KOL Wiesbaden
Frauenstein
Kastel 46
Michael Klinkhammer
Michael Klinkhammer

Wiesbaden. Nach 15 Spieltagen in der Kreisoberliga Wiesbaden hatte Michael Klinkhammer, Trainer des SV Frauenstein, genug gesehen und trat nach der 1:6-Pleite bei der TSG Kastel 46 zurück. Nur drei Punkte aus den letzten sieben Spielen standen für sein Team, das mit sieben Siegen in Folge in die Saison gestartet war, zu Buche.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

SVF-Coach Klinkhammer war bedient: „Ich bin mega-enttäuscht. Das war leblos und trostlos.“ Ohne Gegenwehr hätte das Team agiert und er fühle sich „total im Stich gelassen.“ „Das muss ich mir mit meinen 60 Jahren nicht mehr geben“, ärgerte er sich, für den nun in der dritten Saison an der Bodenwaage Schluss ist. Thomas Küpper, Erster Vorsitzender, und Werner Orf, Sportlicher Leiter, hätten ihn noch zu einer Umkehr bewegen wollen. Aber für ihn sei nun Schluss, unterstrich der Coach.

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein
6
1

Orf übernimmt nun für die beiden Spiele bis zur Winterpause, aber definitiv nicht länger, wie er betont. Eitel Sonnenschein dagegen bei den 46ern: „Das gesamte Team ist gut drauf, wir performen top“, jubelte Coach Max Hellwig. Tore: Nabil Morchid (2), Rachid Quara, Redouane Morchid, Mario Peric, David Leipner/Houssam El Mahyaoui.

Aufrufe: 023.11.2025, 20:46 Uhr
Martin GebhardAutor