Michael Klinkhammer ist nicht mehr Trainer beim SV Frauenstein. – Foto: Willi Roth - Archiv

Frauenstein-Coach tritt nach 1:6-Klatsche zurück Michael Klinkhammer kündigt nach desaströsem Auftritt in Kastel seinen sofortigen Rücktritt an +++ Orf übernimmt bis zur Winterpause Verlinkte Inhalte KOL Wiesbaden Frauenstein Kastel 46 Michael Klinkhammer

Wiesbaden. Nach 15 Spieltagen in der Kreisoberliga Wiesbaden hatte Michael Klinkhammer, Trainer des SV Frauenstein, genug gesehen und trat nach der 1:6-Pleite bei der TSG Kastel 46 zurück. Nur drei Punkte aus den letzten sieben Spielen standen für sein Team, das mit sieben Siegen in Folge in die Saison gestartet war, zu Buche.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. SVF-Coach Klinkhammer war bedient: „Ich bin mega-enttäuscht. Das war leblos und trostlos.“ Ohne Gegenwehr hätte das Team agiert und er fühle sich „total im Stich gelassen.“ „Das muss ich mir mit meinen 60 Jahren nicht mehr geben“, ärgerte er sich, für den nun in der dritten Saison an der Bodenwaage Schluss ist. Thomas Küpper, Erster Vorsitzender, und Werner Orf, Sportlicher Leiter, hätten ihn noch zu einer Umkehr bewegen wollen. Aber für ihn sei nun Schluss, unterstrich der Coach.