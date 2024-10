SV Fellbach: „Jetzt müssen wir unser wahres Gesicht zeigen“

Aufarbeitung der letzten Spiele

Die letzten beiden Spiele waren für den SV Fellbach eine herbe Enttäuschung. Nach der deutlichen 0:7-Heimniederlage gegen die TSG Balingen folgte eine 0:6-Schlappe bei der SG Sonnenhof Großaspach. Trotz einer guten Trainingswoche zeigt sich Trainer Tomislav Zoric mit den jüngsten Leistungen unzufrieden. „Natürlich ist keiner zufrieden mit den Ergebnissen und mit dem Auftreten in der zweiten Hälfte gegen Balingen und der ersten Halbzeit gegen die SG Sonnenhof“, erklärt er.

Die Mannschaft hat die Fehler in beiden Spielen ausführlich besprochen, um sich nun auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren. „Jetzt gucken wir, dass wir gegen Zuzenhausen entsprechend wieder das Gesicht zeigen, das uns bis dahin so ausgezeichnet hat“, sagte Zoric mit Blick auf das Heimspiel am Samstag.

Gegner auf Augenhöhe

Mit dem FC Zuzenhausen trifft der SV Fellbach auf ein Team, das in der Rangordnung nicht weit liegt. Beide Teams stehen aktuell im unteren Mittelfeld der Tabelle, was das Spiel besonders wichtig macht. „Wir treffen auf einen Gegner, der uns in irgendeiner Form ähnlich ist, der auch versucht, Fußball zu spielen“, erklärt Zoric. Der Trainer erwartet ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem beide Mannschaften um jeden Zentimeter kämpfen werden. Zuzenhausen steht mit 11 Punkten auf Platz 16, Fellbach mit 14 Punkten auf Platz 12 – ein Sieg könnte dem SVF dringend benötigte Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Personalsorgen bleiben bestehen

Wie schon in den vergangenen Wochen plagen den SV Fellbach erhebliche Verletzungssorgen. „Die Personalsituation ist weiter sehr bescheiden“, räumt Zoric ein. Leon Leuze hat sich im Spiel gegen Großaspach das Handgelenk gebrochen und fällt aus. Yannick Egle ist fraglich, während Yannick Mallet gerade erst ins Team zurückgekehrt ist. „Wir müssen wirklich alle letzten Kräfte zusammenbündeln, um in irgendeiner Form die Spiele zu bestreiten, weil uns Personal fehlt“, sagte Zoric.

Zoric hofft, dass zur nächsten Woche einige Spieler wie JLeon Leuze und Jonas Kohler wieder fit sind, um die Mannschaft zu verstärken. Bis dahin gilt es jedoch, mit den verbliebenen Kräften das Beste herauszuholen und gegen Zuzenhausen eine geschlossene Mannschaftsleistung zu zeigen.

Rückkehr zur alten Stärke

Für den SV Fellbach geht es in den kommenden Wochen darum, die Leistungen zu stabilisieren und aus der jüngsten Formkrise herauszukommen. Trainer Zoric sieht das Spiel gegen Zuzenhausen als einen von mehreren wichtigen Schritten: „Für uns ist jetzt kein Spiel, das irgendwie noch viel wichtiger ist als die anderen. Ich glaube, wir haben jetzt sieben Spiele mit einem ähnlichen Charakter, die folgen.“ Dabei soll das Team wieder an die Leistungsgrenzen gehen und den Kampfgeist zeigen, der es zu Beginn der Saison ausgezeichnet hat.

Besonders im mentalen Bereich will Zoric seine Spieler darauf vorbereiten, auch nach Rückschlägen stabil zu bleiben: „Wir wollen die Dinge, die uns abhande gekommen sind die letzten zwei Spiele, wieder in Ordnung bringen.“ Mit dieser Einstellung will Fellbach am Samstag auf dem Platz stehen und die Fehler der letzten Wochen vergessen machen.

Blick auf die Tabelle

Nach 13 Spielen liegt der SV Fellbach mit 14 Punkten auf dem 12. Platz in der Oberliga Baden-Württemberg. Der FC Zuzenhausen rangiert auf Platz 16 und hat bisher 11 Punkte gesammelt. Für beide Teams wird das Spiel eine wichtige Richtungsentscheidung sein, um sich von den unteren Tabellenplätzen abzusetzen. Während der FC Zuzenhausen ebenfalls eine schwierige Phase durchmacht, will Fellbach vor heimischem Publikum eine Reaktion zeigen.

Fazit: Die Wende einleiten

Das Heimspiel gegen den FC Zuzenhausen ist für den SV Fellbach eine Chance, nach zwei deutlichen Niederlagen wieder in die Spur zu finden. Mit einer stabilen Leistung und dem nötigen Willen kann die Mannschaft wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Anpfiff der Partie im Fellbacher Max-Graser-Stadion ist am Samstag um 15 Uhr.