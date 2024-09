SV Fellbach: "Die letzte halbe Stunde war unnötig spannend"

Starke erste Hälfte von Fellbach

Der SV Fellbach startete gut in die Partie und dominierte vor allem in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen. In der 36. Minute gelang Benjamin Causevic nach einem gut herausgespielten Angriff der verdiente Führungstreffer zum 1:0. „Wir haben sehr gut in den ersten 60 Minuten gespielt und hätten das Spiel schon zur Halbzeit entscheiden müssen,“ analysierte Fellbachs Trainer Tomislav Zoric. Die Hausherren hatten mehrere gute Chancen, verpassten es jedoch, die Führung weiter auszubauen.

Villingen II gleicht aus

Nach dem Seitenwechsel kam Fellbach erneut stark aus der Kabine, verpasste es jedoch, die Vorentscheidung herbeizuführen. Villingen nutzte dies aus und wurde mit zunehmender Spieldauer gefährlicher. Mit langen Diagonalbällen und mehr Druck nach vorne kamen die Gäste besser ins Spiel und erzielten in der 65. Minute durch Yunus Kulu den Ausgleich. „Wir waren ein, zwei Mal unachtsam und fangen uns dann das 1:1,“ resümierte Zoric.

D'Aleo trifft in der Nachspielzeit

Nach dem Ausgleich blieb das Spiel bis zum Schluss offen. Beide Teams hatten gute Chancen, aber es war der SV Fellbach, der in der Nachspielzeit das entscheidende Tor erzielen konnte. Giuliano D'Aleo traf in der 90.+2 Minute zum 2:1 und sicherte damit den Heimsieg. „Am Ende sind wir glücklich, wie das Tor für uns fällt,“ sagte Zoric. „Betrachtet man das ganze Spiel, denke ich, haben wir verdient gewonnen, aber die letzte halbe Stunde war unnötig spannend.“

Wichtige drei Punkte für Fellbach

Mit diesem Sieg klettert der SV Fellbach auf den achten Tabellenplatz und bleibt in Schlagdistanz zu den oberen Rängen.