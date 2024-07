SV Erlbach II/III: Runderneuert in die neue Saison

Gut besucht war der Trainingsauftakt der Erlbacher Zweiten und Dritten – Foto: SV Erlbach

Künftig bilden Martin Grubmüller, Manfred Adam und B-Lizenz-Inhaber Michael Huber das gleichberechtigte Trainerteam. Emanuel Huber zieht sich familiär bedingt als Spielertrainer zurück, steht aber als Spieler zur Verfügung. Die sportliche Leitung der Bayernliga-Zweiten teilen sich weiterhin Florian Reischl und Michael Huber.

Dabei will man in Erlbach laut Michael Huber „an die letzte Saison anknüpfen, sich in der oberen Tabellenhälfte etablieren und bis zum Schluss vorne mit dabei sein.“. Die junge Mannschaft soll sich weiter entwickeln und einen guten Unterbau schaffen für die Bayernligaelf. Künftig wieder eine dritte Mannschaft

Intensiv diskutiert wurde im Vorfeld die Anmeldung einer dritten Mannschaft, das Für- und Wider dabei abgewogen. Da man keine jungen Spieler wegen mangelnder Spielzeiten verlieren und auch den ein oder anderen ehemaligen Spieler, der nicht regelmäßig Zeit zum Trainieren hat, wieder hinzugewinnen wollte, wurde letztendlich beschlossen, dass die dritte Mannschaft für die neue Saison gemeldet wird. Für diese zeigen sich Lukas Winkler und Rainer Ruppertsberger verantwortlich. Um in der neuen Saison zu bestehen, wurde man auf dem Transfermarkt aktiv und konnte eine Reihe von Spielern gewinnen. Marcello Kostopoulos (SG Stubenberg), Florian Feigl (TSV Heiligkreuz II), Süleymann Ünlü ( SV Wacker Burghausen II), Daniel Schult (aktuell ohne Verein) und Christoph Kreipl (aktuell ohne Verein) wechseln ins Holzland. Zudem kommen aus der U19 Jakob Kämpfer und Tim Hiefinger. Der Königstransfer ist aber sicherlich die Verpflichtung von Klaus Malec (vom SSV Eggenfelden). Der 31-jährige Torwart war fast ein Jahrzehnt Stammkeeper in der ersten Mannschaft des SVE, ehe er sich zu einem Wechsel nach Eggenfelden entschloss. Dort stand er für zwei weitere Jahre in der Landesliga im Tor. Nun geht es mit der Erfahrung aus neun Jahren Landesliga und einer Saison in der Bayernliga zurück nach Erlbach.